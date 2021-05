¡Se picó fuerte! El increíble cruce televisivo de Eduardo Feinmann con un funcionario K

Si algo le faltaba al conflicto por los hisopados en Ezeiza era un escándalo televisivo. Eso es lo que sucedió anoche en el programa de Eduardo Feinmann. El conductor entrevistó al vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna), Fernando Muriel, pero desde el primer minuto quedó claro que no sería una tarea sencilla.

A tal punto, que Feinmann tuvo que empezar dos veces la entrevista porque la primera el entrevistado lo interrumpió y comenzó a poner en dudas hasta el saludo del periodista.

Luego de ello, tratando de retomar el curso de una entrevista normal, Feinmann le preguntó a Muriel si le podía eexplicar cuál es el rol de Orsna en todo el escándalo de los hisopados de Ezeiza.

Y ahí se puso tenso el clima nuevamente. "El rol del Orsna es verificar el espacio que se concede respecto a una empresa privada, pero, Eduardo, ya que vi que me dijeron que estuviste diciendo cosas, que yo me acobardé respecto a algo”, retrucó Muriel. “No dije que se acobardó”, respondió Feinmann.

hablamos el lunes, te conté que (Diego) Cabot no quiso hablar conmigo. Yo quiero llevar tranquilidad a la sociedad. ¿Vos sabés que la pericia de hoy dio le 100 por ciento validez de los resultados?¿ Ahora donde se va a esconder Cabot? Se dijo que los testeos no eran válidos y los testeos son válidos. ¿Hace falta que hagamos una auditoría interna de esto? Le mandé un mensaje a Diego Cabot y no quiso hablar conmigo. Yo no me acobardo y no tengo miedo de hablar en los medios", se exaltó Muriel.

"Ese laboratorio fue un gran hecho que permitió que Argentina pudiese abordar la situación como corresponde. Soy un tipo honesto Eduardo", adhirió.

"Pare un cambio. Yo no lo acusé de corrupción. yo lo llamo a usted como el funcionario público que es", lo interrumpió Feinmann. "Espere un segundito", agregó. "¿Vos pensás que yo tengo miedo de poner la cara? Pongo la cara cuando vos quieras", redobló Muriel.

"Fernando, baje un cambio. Yo entiendo que viene de una organización política complicada donde se manejan de esa manera, que es La Cámpora”, chicaneó el periodista. “Estoy orgulloso de ser de La Cámpora”, respondió Muriel.