Escándalo en el Senado: fuerte cruce de José Mayans y Luis Naidenoff por Formosa

Los senadores formoseños José Mayans (Frente de Todos) y Luis Naidenoff (UCR-Juntos por el Cambio) protagonizaron nuevamente un fuerte cruce verbal durante la última sesión virtual en la cámara alta con recriminaciones por la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en Formosa y por las polémicas medidas sanitarias impuestas por el gobernador Gildo Insfrán.

Durante el debate para la ratificación de los últimos DNU firmados por el presidente Alberto Fernández en materia de restricciones sanitarias, Mayans culpó a la Corte Suprema por declarar inconstitucional el cierre de fronteras en Formosa, lo que a su criterio derivó en un fuerte aumento del número de contagios, y también cuestionó a la oposición por movilizar marchas ciudadanas contra el gobierno formoseño.

"¡Doscientos cincuenta muertos tuvimos, Luis!", le reprochó en pleno debate Mayans a Naidenoff, quien previamente había criticado a Insfrán.

"Ustedes hicieron un desastre en materia sanitaria y no se hacen cargo", le interrumpió Naidenoff, en una actitud que motivó un reclamo de Mayans a quien en ese momento conducía la sesión, Laura Rodríguez Machado (PRO), para que le pidiera al legislador radical que respetara el uso de la palabra. "Estoy hablando yo y no me falte el respeto", exclamó Mayans a los gritos durante su discurso.

El duelo verbal entre los jefes de las bancadas mayoritarias se repitió en las últimas sesiones del Senado, ya que ambos representan a Formosa, donde dirigentes opositores llevaron a cabo movilizaciones en rechazo a las políticas de Insfrán y el oficialismo los responsabilizó por el aumento de casos en el distrito.