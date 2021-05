Anabel prendió fuego el Senado con una explosiva defensa de los DNU

Tres decretos de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández vinculados a las medidas sanitarias contra la segunda ola de covid fueron ratificados esta tarde por el Senado nacional. La votación terminó con 39 votos positivos y 27 negativos.

Sólo el Frente de Todos y el senador Alberto Weretilneck votaron a favor, mientras que Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.

Pero lo que sorprendió fue la encendida defensa de los DNU por parte de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti.

“Los argentinos esperan de nosotros que nos pongamos de acuerdo y que quienes tenemos responsabilidades políticas y de representación estemos del mismo lado combatiendo la pandemia que a todo el mundo lo tiene en vilo y angustiado”, arrancó la vicepresidenta del bloque del Frente de Todos.

Y enseguida criticó a los rivales: “Se nota en la mayoría de los dirigentes de la oposición una total falta de empatía”, expresó, y agregó que “en campaña, muchos de Juntos por el Cambio, entienden que todo vale”.

Según Fernández Sagasti, la pandemia “es usada de manera burda por la oposición, que no aporta una sola idea propositiva, y no solo promueven el odio, sino que la ciudadanía no respete las medidas de cuidado individual y colectivo”.

También consideró la senadora mendocina que esta es una “patética y errática forma de hacer política”, e indicó que “la oposición vio un veta de que podían generar mayor malestar en la sociedad con el lema de decir ‘mientras peor, mejor'”.

Indicó que los decretos de Fernández "cumplen con todos los parámetros formales" y acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de “judicializar la política”. Sostuvo además que la Corte Suprema emitió un "fallo político" a favor de la Ciudad.

La intervención de Fernández Sagasti provocó la reacción de la senadora macrista Guadalupe Tagliaferri. "Así son ustedes, creen que están por encima de las provincias, de la Constitución Nacional y de la Corte Suprema”, disparó

Y aseguró: “No pueden controlar a la provincia de Buenos Aires con las plazas llenas, las ferias a cielo abierto, la gente sin barbijo”, consideró.

A su turno, el kirchnerista Oscar Parrilli consideró que "claramente se ve una propaganda a favor del jefe de Gobierno, Rodríguez Larreta. Están pensando en el 2023, en vez de pensar en la vida de los argentinos”.

Fuente: Parlamentario