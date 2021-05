El descaro y la arrogancia de Zannini al justificar su vacunación VIP

El Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, brindó un reportaje televisivo en C5N y las respuestas que dio exhiben y explicitan brutalmente cómo concibe el poder el kirchnerismo extremo.

Él y su esposa fueron vacunados en enero, inscriptos como falsos trabajadores de la salud. Hoy, no mostró arrepentimiento por haber accedido a la vacuna a través de los privilegios que da el poder. Incluso redobló la apuesta: dijo que se arrepiente solo de no haberse fotografiado, no haber mostrado obscenamente su privilegio, como sí lo hicieron varios militantes de La Cámpora.

"Me arrepiento de no haberme sacado la foto. Ni yo ni mi mujer hemos cometido ninguna violación de normas. Si me arrepiento de algo es de haberles dado la oportunidad de que nos critiquen, pero ellos no necesitan que yo cometa errores para que me critiquen", dijo sin ponerse colorado.

Pero el Procurador fue más allá, y contó que aconsejó a Horacio Verbitsky para que no se perturbara o arrepintiera por haberse inoculado la vacuna. Zannini justificó el haber vulnerado el sistema porque para él, el periodista militante es “una personalidad que debe ser protegida por la sociedad”.

Vale señalar que ni Zannini, ni su esposa, ni Verbitsky, al igual que todos los vacunados VIP, figuraban en lista de preferencia del protocolo determinado por el Gobierno nacional.

Solo se lamentó de haberle dado oportunidad a sus “enemigos “ para que lo criticaran. Definición y postura contundente de quien considera que “el poder” da derechos omnímodos y absolutos sobre el resto de los ciudadanos. Privilegios que corresponden y no deben ser cuestionados ni debatidos. Lamentable y entristecedor.