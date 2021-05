El Gobierno ratifica su intención de suspender las clases presenciales en zonas de alarma sanitaria

La secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, sostuvo hoy que el proyecto de ley de emergencia covid enviado por el Gobierno al Congreso "propone un esquema general con parámetros epidemiológicos y sanitarios muy precisos" que "atienden a las medidas y competencias" de cada una de las jurisdicciones del país para hacer frente a la pandemia.



Ibarra explicó, en declaraciones a C5N, que la iniciativa girada al Congreso por el Poder Ejecutivo "atiende a las medidas y competencias que tienen cada uno de los gobernadores, los municipios y el Gobierno nacional".



"Como Estado estamos obligados a cuidar, preservar y proteger la vida y la salud de los habitantes", subrayó la funcionaria.



Al respecto, detalló que el proyecto "propone un esquema general con parámetros epidemiológicos y sanitarios muy precisos que establecen inmediatamente si se está en un bajo riesgo epidemiológico, y en ese caso sólo rigen las medidas de prevención general; o riesgo medio, en cuyo caso rigen las prevenciones generales y se espera que los gobernadores puedan adoptar las medidas necesarias para no pasar a un riesgo epidemiológico más alto".



En caso de que los distritos ingresen en ese último parámetro, puntualizó Ibarra, "empieza una situación más preocupante" y "se aplican restricciones de circulación y los locales comerciales y gastronómicos tienen que cerrar a las 23".



"En los lugares de alto riesgo epidemiológico, los gobernadores tienen que tomar medias adicionales para mejorar la curva de contagios, y los resultados de estas medidas deben testearse antes de prorrogarlas, suspenderlas, morigerarlas o reemplazarlas por otras", consignó Ibarra en referencia a la letra del proyecto.



Además, la funcionaria indicó que, en los casos de riesgo alto, "si se ve que las normas no han cumplido con el objetivo, el Gobierno nacional tendría facultad para tomar medidas adicionales a fin de que no se entre en alarma sanitaria, que es cuando está tensionado el sistema de salud".



El último parámetro es la situación de alarma, que "rige sólo para aglomerados urbanos" y donde "las restricciones son mayores", aclaró Ibarra.



Para ese último estatus la funcionaria señaló que "la restricción a circular se propone que sea entre las 20 y las 6, y que a las 19 cierren locales gastronómicos y comercios", además de que "se plantea que quede suspendida la modalidad presencial de las clases, de forma tal de que, con un tiempo muy corto, se pueda achicar el número de contagios, la incidencia y la tensión sobre el sistema de salud para poder volver al mediano riesgo y recuperar cuanto antes la normalidad".

Ibarra afirmó que el proyecto oficial propone "un sistema muy equilibrado con una forma escalonada" para adoptar normas, de modo tal que "ante una situación muy grave, se toman medidas más gravosas por un tiempo pequeño, que se tienen que controlar y medir su eficacia para poder cuidar la vida y salud de nuestra gente".



"Vamos a debatirlo y discutirlo, y esperamos que se comprenda que esta pandemia no se enfrenta en situaciones de rispidez y agresión, sino juntando voluntades para hacerlo", concluyó Ibarra.



El Gobierno nacional envió hoy al Congreso el proyecto de ley de emergencia covid, que promueve la estandarización de los escenarios epidemiológicos y define las facultades del Presidente y los gobernadores para dictar "medidas de cuidado de la población".



El proyecto de ley distribuye las facultades de tomar decisiones entre el Poder Ejecutivo, gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, "otorgando una amplitud de intervenciones para la toma de decisiones respecto de la evolución de la pandemia", según indicaron fuentes oficiales.