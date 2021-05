Suarez aprovechó su discurso para criticar al Gobierno nacional por la falta de vacunas

El discurso del gobernador Rodolfo Suarez durante la Asamblea Legislativa tuvo como eje la lucha contra la pandemia. Más allá de dejar clara su defensa de las clases presenciales, el gobernador también aprovechó la oportunidad para criticar con dureza al gobierno nacional por la mala gestión para conseguir vacunas.

"La vacunación tiene dos momentos: uno es el de la adquisición, que como bien saben, el gobierno nacional monopolizó desde el primer instante, impidiendo explícitamente la posibilidad de la intervención provincial y de los privados en la compra", aseveró el jefe del Ejecutivo provincial. "Luego, motivados por el quiebre de expectativas que las mismas autoridades nacionales produjeron, han venido intentando desandar para cambiar en la opinión pública la carga de responsabilidad que les cabe en términos de gestión", agregó.

El otro momento de la vacunación, es el de la inoculación. En la medida en que se van disponiendo de dosis, la campaña de vacunación, que conlleva una gran complejidad operativa y logística, se sigue desarrollando de forma justa, eficiente y ordenada.#CuidamosSaludyEconomía — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) May 1, 2021

Respecto a la inoculación afirmó que la campaña de vacunación es compleja y conlleva una gran complejidad tanto operativa como logística por ser la más grande que ha vivido la provincia en su historia. "se sigue desarrollando de forma justa, eficiente y ordenada", remarcó Suarez y pidió paciencia a quienes aún esperan una dosis.

"Naturalmente, me corresponde pedir paciencia a todas las personas que desean ser vacunadas y aún no han podido acceder a los turnos. También a los que con legitimidad reclaman la segunda dosis. Entiendo la ansiedad y la comparto, a la vez que les confirmo que estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Pero es necesario que se entienda que, más allá de los compromisos en la provisión de dosis no satisfechos por la Nación, la vacuna sigue siendo un bien escaso a nivel internacional", subrayó.

"De lo que las mendocinas y los mendocinos tienen que tener certeza es que aquí, vacuna que llega, vacuna que se coloca, con rigurosos criterios de objetividad y absoluta transparencia", adhirió Suarez en lo que pareció ser una chicana al gobierno nacional por el desvío de vacunas y el escándalo del vacunatorio VIP que le costó el cargo a Ginés González García.

"Igualmente, quiero mencionar que desde que recientemente la Nación cambiara el temperamento respecto de la adquisición de vacunas por parte de los estados locales, hemos puesto a nuestro equipo de gobierno a planificar recursos y explorar todos los caminos posibles, que como imaginan son muy complejos frente a un bien escaso, concentrado y de demanda universal. Pero no bajamos los brazos porque sabemos que en la disposición de vacunas está el centro de gravedad de la mitigación", finalizó dando a entender que siguen las gestiones para que Mendoza pueda comprar vacunas.