Y un día, Máximo Kirchner habló: ¿qué dijo acerca de la oposición y los medios?

Y un día, habló Máximo Kirchner. La excusa fue la presentación de la Escuela de Gobierno 2021 del Frente Nacional Peronista, creado hace diez años por el ex intendente de Florencio Varela y actual diputado provincial, Julio Pereyra.

Cuando se inauguró, el discurso lo hizo Néstor Kirchner, el padre de Máximo. Ahora, junto con una gran cantidad de dirigentes e intendentes, vía Zoom, el joven diputado estuvo arropado por su más firme aliado, Martín Insaurralde, y el presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín.

“El último comunicado de Juntos por el Cambio ha desnudado lo que piensa su conducción”, señaló Máximo. Además, planteó que “se busca frustrar la esperanza de los argentinos y las argentinas. Parte de la formación política tiene que ver con la autoestima de nuestra gente, nuestra sociedad y nuestro pueblo. Siempre nos quieren hacer creer que de nada sirve, que los únicos que lo pueden hacer son ellos”, sentenció.

La relación con Insaurralde, actual intendente de Lomas de Zamora, Kirchner la trazó como con ningún otro jefe comunal. Con él mantuvo siempre un canal abierto a pesar de haber sido el lomense uno de los inspiradores del Grupo Esmeralda, por la calle de su oficina donde se había armado el anti kirchnerismo en 2016.

El tiempo y haber servido también como transmisor de muchas inquietudes de La Cámpora a los antiguos dueños del poder provincial, conducido por María Eugenia Vidal, hizo que Insaurralde fuera hoy uno de los pocos privilegiados con lugares de fuerte incidencia en el gobierno provincial.

Los dichos hirientes para los opositores por parte del presidente del bloque oficialista de diputados nacionales fueron realizados mientras que, a la misma hora, sus allegados y el presidente de la Cámara, Sergio Massa, trataban de consensuar con Juntos por el Cambio la modificación del cronograma oficial, lo que consiguieron finalmente.

Entre peronistas, Kirchner resaltó que “durante los 4 años de macrismo dimos una gran discusión interna. Nos hemos esforzado para encontrar una síntesis que le diera a la sociedad una opción de cara a las políticas que eran destinadas al fracaso de la Argentina, que son las políticas neoliberales”.

“Argentina ya había vivido este tipo de políticas y ya habían fracasado. “Y nuestro nuevo desafío tiene que ver con cómo nos pensamos de cara a los desafíos del futuro. La derecha argentina había llegado con el mote de la eficiencia. Eran todos CEOs que provenían del sector privado y que iban a hacer una gestión de la ostia. Fue una gestión de la ostia para ellos pero no para la gente”, sostuvo.

Como no puede ser de otra manera, el hijo de los dos presidentes consideró que “el gobierno está frente a un acoso mediático constante. Cualquier medida es atacada. Quienes defendían una cosa hace unos días, la misma persona dice lo contrario. No hay cohesión, sólo se busca esmerilar y hacer daño. Lamentablemente, no han procesado de buena manera la derrota electoral del 2019. Y es una pena para todos. Se le exige a Alberto desde los medios de comunicación lo que nunca le exigieron al expresidente Mauricio Macri. Y se nota mucho”.

Días atrás, un referente de primer nivel del peronismo provincial y nacional, decía exactamente lo mismo en una mesa donde también había periodistas y otros dirigentes políticos.

“Ustedes se quejan de los medios, pero cada sector mueve las piezas que puede. ¿Se imaginan la pandemia con un gobierno no peronista y debiendo discutir todos los días con Hugo Moyano, Roberto Baradel, o los bancarios o los gobernadores e intendentes peronistas?”. El interlocutor aceptó que también hubiera sido por demás complicado.

En otro momento del zoom, Kirchner se quejó también por “la mezquindad que se ha visto en el reciente comunicado de Juntos por el Cambio no sorprende. Así gobernaron y así son como oposición. Sé que dentro de esa fuerza política hay dirigentes y dirigentas (el inclusivo innecesario) que quieren otra Argentina”.

Uno de los que participó del Zoom, cuando lo escuchaba, también escribió en un WatsApp. “Eso mismo pensamos desde este lado, pero no lo podemos decir”. Algunos creen que con el Instituto Patria y La Cámpora no se puede, pero la sobrevivencia puede más.