Cuáles son las vacunas que podrían conseguirse en farmacias o que podrían comprar las provincias

Adolfo Rubinstein, exsecretario de Salud durante el gobierno de Mauricio Macri, dialogó en Solo una vueltas más” –programa emitido en TN- y se refirió a lo expresado por Santiago Cafiero en relación a la compra de vacunas por fuera del Estado. Esto se dio luego de que el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, asegurara que no hay ninguna norma que prohíba la compra de vacunas por parte de las provincias o incluso de organismos privados, resurgió la discusión entre aspirantes no estatales que quieren adquirir dosis.

Durante su participación en el programa, Rubinstein respondió la pregunta que se han hecho todos los organismos privados del país en el transcurso de las últimas horas: ¿Se pueden comprar vacunas por fuera del estado? “Todas las vacunas se pueden comprar por el estado nacional o privados. Sucede con el 90%. El tema es el desafío de conseguir las vacunas en este escenario de escasez global”, comenzó afirmando. Posteriormente aclaró que el problema radica en que “tanto las empresas farmacéuticas como las gubernamentales, negocian directamente con los gobiernos”.

“Las vacunas que podrían comprarse hoy son las que han pasado por el protocolo dela ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para el registro y autorización. Estas son las de Pfizer, AstraZenec y Janssen (Johnson&Johnson). La Sputnik V y la Sinopharm no porque tienen una aprobación de emergencia del Ministerio de Salud”, incluyó en su explicación.

Ante las dudas de los panelistas presentes, el médico indicó que “las vacunas en general las compra el Estado Nacional y el Ministerio de Salud, por cuenta y orden de las provincias. Siempre fue así, pero la vacuna contra la covid-19 se da en un escenario de terrible restricción global. No hay manera de conseguir que una empresa farmacéutica como Pfizer le venda a una prepaga o a una obra social en este momento. Puede ocurrir de acá a tres meses cuando aumente la producción en escala”.

Por otra parte, el periodista Diego Sehinkman sugirió que Santiago Cafiero utilizó en sus declaraciones una lógica que implica que los privados intenten conseguir vacunas para darse cuenta de la dificultad que conlleva. “Cafiero está diciendo ‘¿nos dicen a nosotros que somos malos para conseguir vacunas? Ahí tienen la llave. Vayan y consigan ustedes”, fue la interpretación del conductor televisivo.

Tras esta teoría puesta en la mesa, Rubinstein respondió: “si la actitud del presidente fuera la misma que tenía hace un año –con el apoyo de la oposición y una aprobación social inmensa- el contexto sería diferente y no tengo dudas de que se hubiese negociado mucho mejor la compra anticipada y el financiamiento de vacunas”.

Y agregó: “el tema es que, en este escenario –donde hay una cuestión antagónica con la oposición- es muy difícil generar armonía que permita ir todos juntos a conseguir un bien escaso”.

Respecto a las negociaciones no resultas entre el laboratorio Pfizer y la Nación, Rubinstein fue contundente al indagar en profundidad sobre la interrogante respecto al por qué no fue posible logar un acuerdo entre pares. “En cuanto Pfizer mejor su capacidad de producción –porque está todo sobrevendido- habrá que sentarse a negociar y ver qué pasó. No se sabe a ciencia cierta por qué Pfizer ha hecho convenios con países de la región, menos con Argentina. Yo creo que es posible revertirlo si el gobierno cambia de actitud y si tiene otra actitud con la oposición”, concluyó.