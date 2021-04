Viaje relámpago de Rodolfo Suarez a Buenos Aires

Este martes a las 16 las autoridades de Juntos por el Cambio realizarán una cumbre presencial con el objetivo de fijar una postura en común respecto a la posibilidad de postergar o suspender las elecciones primarias. En ese encuentro está previsto que participe el gobernador Rodolfo Suarez, que realizará un viaje exprés a la capital del país.

El lugar donde se realizará el cónclave aún no está confirmada pero si se sabe que estarán presentes los tres gobernadores radicales de Mendoza, Jujuy (Gerardo Morales) y Corrientes (Gustavo Valdés). Además, estarán presentes autoridades de los partidos que integran el frente y legisladores nacionales.

Entre otros, estarían presentes el expresidente Mauricio Macri, la presidenta del PRO Patricia Bullrich y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. También el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, los legisladores nacionales Cristian Ritondo, Humberto Schiavoni, Mario Negri, Luis Naidenoff y Martín Lousteau, entre otros.

A los referentes del PRO y la UCR se suman representantes de la Coalición Cívica como los diputados Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López.

Desde el oficialismo han propuesto suspender las PASO con la intención de minimizar el riesgo sanitario de realizar una elección y a su vez ahorrar millones de pesos del costo del proceso electoral.

Dentro del frente opositor no hay una visión unificada y para pulir detalles y fijar una causa común han convocado a una reunión presencial con los principales referentes del espacio. A tal punto genera tensión puertas adentro del frente, que han optado por reunirse en un lugar secreto para que la prensa no se haga presente y no haya declaraciones contradictorias.

Pese a que hay quienes coinciden con una postergación de un mes, pasando las elecciones primarias a septiembre entendiendo que habrá menos casos de covid en esa época, otros desconfían de las verdaderas razones que esconde el oficialismo detrás de este pedido. Estos últimos se niegan a hacer cambios electorales sin que existan ciertas garantías.

Por ejemplo, garantizar que no se termine buscando hacer el mismo día las elecciones primarias y las generales con sistemas confusos y poco transparentes.