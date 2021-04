El ámbito en el que Máximo Kirchner le está ganando a Mauricio Macri

De cara a las elecciones legislativas del 24 de octubre, tanto oficialismo como oposición comienzan a fijar sus miras en las encuestas. Ahora, un nuevo trabajo que mide la figura de Máximo Kirchner dio que hablar ya que mostró que mide más que la principal figura opositora.

En este nuevo relevamiento, que publica el diario Clarín, se demostró que la opinión pública sobre el hijo de los ex presidentes (Néstor y Cristina) está en aumento. Si bien no tuvo un gran éxito en dos de las tres encuestas realizadas (último lugar en ambas), en la restante le alcanzó para dejar atrás al ex presidente, Mauricio Macri.

El sondeo fue realizada a finales del mes pasado por la consultora Management & Fit (M&F), y se le consultó a un total de 2.200 personas a nivel nacional su opinión acerca de las 10 figuras más relevantes de la política nacional.

En dichas encuestas se evaluaron por separado a Ciudad de Buenos Aires (600 consultas) y a Provincia de Buenos Aires (800 consultas). En esta última, el empresario y líder de Juntos por el Cambio, ocupó el décimo lugar.

Cae la imagen de Macri a nivel nacional.

FOTO: The New York Times.

La imagen del diputado nacional y dirigente del oficialismo ingresó en las encuestas debido a los rumores que lo posicionan como el próximo líder del Partido Justicialista. Si bien no obtuvo los resultados esperados a nivel nacional, en la opinión bonaerense se lo vio bien posicionado, aunque detrás de figuras de su mismo partido como Cristina Fernández, Alberto Fernández, Sergio Massa y Axel Kicillof.

Los resultados en Nación fueron desfavorables para todo el PJ, siendo superados por dirigentes de la oposición. Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y Martín Lousteau son quienes ocupan el podio. En este, el dirigente del bloque K ocupó el último lugar.

Horacio Rodríguez Larreta ocupó el primer lugar en las tres encuestas

FOTO: El Litoral

Máximo obtuvo el mismo resultado en el recorte realizado en la Ciudad de Buenos Aires y, las primeras tres posiciones, fueron ocupadas por las mismas figuras. Sin embargo, Mauricio Macri, escaló tres posiciones con respecto al sondeo nacional, ocupando el cuarto lugar.

Por otro lado, el tanteo realizado en la Provincia de Buenos Aires arrojó resultados diferentes. Si bien el Jefe de Gobierno porteño sigue encabezando la lista, la figura del actual presidente, Alberto Fernández, pasó a ocupar la segunda posición. En este recorte, el hijo de Cristina superó a Macri, relegándolo al último puesto.