El gobierno de Rodolfo Suarez se aferra a las clases presenciales

Son horas de definiciones. El gobierno de Rodolfo Suarez espera el decreto nacional que indicará en qué zona quedará comprendida Mendoza respecto de su situación epidemiológica.

Si la Nación la ubica entre los lugares de "alto riesgo sanitario y epidemiológico", habría restricciones, pero no se afectaría el área educativa. Sin embargo, si queda abarcada entre las zonas de alerta epidemiológica, tal vez deba suspender las clases presenciales y pasar todos los niveles a la virtualidad.

Como de costumbre, el Poder Ejecutivo no comunicará sus decisiones hasta que se conozca el DNU presidencial. Aunque en el gabinete de Suarez, sostener las clases presenciales parece una decisión tomada de antemano.

La DGE no cree que corresponda ordenar el cierre de todos los colegios. Defiende, en cambio, el criterio aplicado hasta ahora: suspender las clases presenciales sólo en las escuelas donde proliferen los contagios. "En la gran mayoría de los colegios no hace falta cerrar, por eso nos resistimos a las determinaciones globales", explican en el Gobierno escolar.

La pretensión en el gabinete de Suarez es aceptar la suspensión sólo en el caso de que la movilidad se paralice en general. El ejemplo que se da es el de General Alvear, donde han cerrado 7 instituciones por los contagios, pero hay "decenas" que permanecen abiertas.

"Si a las 20 hay toque de queda, no se puede presionar para que los colegios sigan abiertos a esa hora; si no hay nada, no hay nada", afirman en la DGE.

En concordancia de estas opiniones, y a pesar de la incertidumbre, el director General de Escuelas, José Thomas, militó esta tarde la presencialidad escolar en las redes sociales. "Llevamos 60 días con todos los estudiantes en las escuelas y el sistema educativo funcionando completamente. Un desafío que protagonizaron las comunidades educativas, donde las familias en amplia mayoría decidieron que el mejor lugar para que sus chicos aprendan es la escuela", expresó.

Y agregó: "Defender las clases presenciales es definir y trabajar en un proyecto de sociedad inclusiva, donde la escuela tiene un rol protagónico. Implica afrontar el desafío de seguir trabajando, con el esfuerzo de sus comunidades educativas ,por la igualdad y bienestar de sus estudiantes".

En el cierre del hilo de tuits, expresó que para seguir en este camino, es de suma importancia el compromiso y esfuerzo de todas las familias mendocinas. Sigamos cuidándonos tanto dentro de la escuela como fuera".