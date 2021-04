Intendentes preparan el terreno a Kicillof: la Fase 2 está en la mesa

Los intendentes del conurbano bonaerense están preparando el terreno para que mañana el gobernador Axel Kicillof presente un nuevo sistema de fases con restricciones más severas a las actividades en general y la circulación en particular.

Quien primero encendió la alarma de la vuelta a la fase 2 fue el intendente de Tigre, Julio Zamora, quien restringió todas las actividades en centros comerciales y espacios a cielo abierto. Si bien varios de sus colegas pusieron el grito en el cielo, su decisión fue apoyada por la gobernación.

En el transcurso de la tarde, los intendentes de Hurlingham, Juan Zabaleta, de Ituzaingó, Alberto Descalzo, y de Merlo, Gustavo Menéndez, describieron situaciones idénticas a las que provocaron que Zamora suspendiera casi todo por quince días. El colapso del sistema sanitario, que ronda el 95%, la duplicación de casos con respecto del pico del año pasado y la necesidad de que baje "el amesetamiento alto" que se observa hizo que reclamaran, en una conferencia de prensa brindada a APERA, por nuevas restricciones.

Si bien no especificaron nunca cuál de todas las medidas podría ser las aplicadas y reclamadas al gobernador, sobresale un corte más temprano de la circulación en general y el cierre de la mayoría de las actividades el fin de semana.

Sin embargo, todos reconocen que "la curva no subió, las medidas vimos que dan resultado, pero es insostenible en el tiempo que haya tanto nivel de ocupación en las camas del sistema hospitalario". Eso, sumado a la crisis que se empieza a notar por la falta de oxígeno en algunos nosocomios, enciende todas las alertas entre los jefes comunales.

Mañana a media mañana Kicillof mantendrá su habitual reunión virtual con los intendentes de la Provincia de Buenos Aires a quienes escuchará y les dará a conocer su pensamiento sobre lo que debería pasar en la Provincia de Buenos Aires tras la finalización del vigente decreto presidencial para el AMBA.

La semana pasada sólo se había juntado con los intendentes de su propia fuerza política y dejó de lado a los de Juntos por el Cambio. La falta de diálogo se esbozó en ese momento y los jefes comunales de Juntos por el Cambio se sorprendieron y se enojaron porque, horas antes, todos, gobernador, jefes comunales del Frente de Todos y los que no lo integran, fueron parte de otra charla virtual para hablar de un leasing ofrecido por el Banco Provincia.

"Los costos los tenemos que pagar siempre, pero lo nuestro es tomar decisiones. El costo tiene que ser el que corresponde. Mañana nos juntaremos con todos los otros intendentes de la región y luego dialogaremos con el gobernador. Algunos estamos más apretados en cuestión de camas y queremos volver a fase 1, con otros que no están tan angustiados", dijo Descalzo, para quien "tenemos que contemplar la dramática situación económica por la que atraviesan muchos de nuestros vecinos".

Sin embargo, ante la disyuntiva colegios si o colegios no, o comercios si, o comercios no, su par de Merlo, Menéndez, fue tajante. "Los muertos no van al colegio ni compran. Todas las proyecciones pasadas fallaron y se quedaron cortas. Los especialistas calculaban 7000 contagiados en mi distrito y hoy ya son más de 40.000.

El intendente de Tres de Febrero, de Juntos por el Cambio, Diego Valenzuela, le dijo a MDZ que "efectivamente hay tensión en el sistema sanitario y eso hay que contemplarlo. Cada uno tiene algo para aportar, ideas para restringir la circulación y otras propuestas que deben ser analizadas".

"Por consenso nosotros podemos aceptar muchas cosas pero por la fuerza no", sentenció al tiempo que destacó que "antes que el gobernador nos convoque siempre aparecen voces de alarma. Horacio Rodríguez Larreta también está pidiendo y generando mayores controles, siempre con cooperación y escucha del otro".