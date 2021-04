Anabel Fernández Sagasti salió al cruce de Patricia Bullrich por Malvinas

A través de las redes sociales la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti repudió públicamente los dichos de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, respecto a las Islas Malvinas. "Repudiable es poco, no alcanzan las palabras para rechazar semejante vergüenza a nuestra soberanía e historia por parte de la presidenta del PRO", escribió la senadora mendocina.

La polémica se desató luego de que Bullrich participara en un programa televisivo en la señal La Nación+ y criticara al gobierno nacional por no haber aceptado los términos de Pfizer para recibir millones de dosis de esa vacuna. "Pfizer no pidió cambio a la ley, lo único que pidió fue un un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable", argumentó Bullrich.

"No pidió los hielos continentales ni las Islas Malvinas, que se las podríamos haber dado", agregó. Sus palabras generaron gran repercusión y ella misma trató de aclararlas más tarde en las redes sociales. "Frente a las mentiras por la cual no se compraron vacunas, ejemplifiqué que el Gobierno dijo cualquier cosa: hasta que podíamos entregar las Malvinas o los glaciares. Si me expresé mal, ratifico mi posición a favor de nuestra completa soberanía sobre las Islas Malvinas", señaló.

Entre la cascada de críticas que llegaron se destacan algunas como la del canciller Felipe Solá. "La frase brutal de Bullrich sobre Malvinas es coherente con lo que hizo su gobierno. Política de entrega y sumisión, desprecio por nuestras causas nacionales. Olvido imperdonable del sacrificio de los 649 héroes argentinos que quedaron allá", expresó.

La agrupación La Cámpora también se pronunció y aseveró que "no hay palabras que sirvan para describir el repudio y el rechazo que generan las declaraciones de Bullrich".

En esa línea se expresó también la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien finalizó su mensaje reconociendo "Honor y Gloria" a los héroes de Malvinas.