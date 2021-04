Segunda ola: el intendente de Alvear suspendió las reuniones sociales

El intendente de General Alvear, Walther Marcolini, brindó esta noche una conferencia de prensa luego del encuentro con el gobernador Rodolfo Suarez y los demás intendentes. En la misma, anunció, entre otras medidas para prevenir más contagios de coronavirus, la suspensión de las reuniones sociales por 21 días en todo el departamento del sur provincial.

Tras ese encuentro virtual, se confirmó para toda la provincia que la alerta sanitaria en toda la provincia comenzará a partir de las 23.30 y no de las 0.30 como hasta ahora, desde este martes 27 de abril.

Pero ahora, y dada la preocupante situación sanitaria por la que atraviesa General Alvear, el jefe comunal decidió incorporar nuevas medidas particulares para su departamento, que serán anunciadas esta noche en el Boletín Oficial. La principal, la suspensión de las reuniones sociales en domicilios particulares por 21 días.

Asimismo, confirmó:

El cierre del comercio general será a las 19:30.

El cierre de los comercios de barrio será a las 21.

Los locales gastronómicos cerrarán a las 23:30.

El cierre de áreas municipales en contacto con el público.

Bodega Faraón, costanera y polideportivo cerrado.

El cierre del anexo del Casino provincial.

Reuniones religiosas al 10%.

Gimnasios hasta las 21.

La limitación de las actividades deportivas en el ámbito de las canchas de fútbol 5 y clubes hasta las 19.30.

Marcolini también incluyó la suspensión en General Alvear de eventos sociales. Pero el Gobierno provincial aclaró que los casamientos, cumpleaños y fiestas ya están suspendidas desde antes para toda la provincia.

"Solicité nuevas medidas que respondan a la situación sanitaria local, además de la restricción horaria para toda la provincia", explicó el intendente.

Y agregó: "Hemos tomado medidas que evidentemente no alcanzan. Hemos ensayado medidas con entidades como la Cámara de Comercio pero la solidaridad no se ejerce de la forma que esperábamos y muchos comercios no cerraron a las 19:30".

"Vamos a seguir controlando con las fuerzas de seguridad el cumplimiento de las medidas establecidas por lo que solicitamos a la ciudadanía el acompañamiento en tomar conciencia y cumplir con estos protocolos", completó.