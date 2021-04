La "gobernadora fake" y otras estrategias de la "rosca" electoral

Mientras los casos positivos aumentan y la inflación se sigue disparando, otro juego de estrategia se desarrolla en paralelo. Las fichas se van moviendo en secreto y las cartas aún no terminan de mostrarse sobre la mesa. Sin embargo, cada vez hay más indicios de qué será lo que encontrarán los mendocinos cuando en las próximas elecciones entren al cuarto oscuro.

Al parecer será el 12 de septiembre pero ni siquiera la fecha está confirmada. No porque esté en dudas el acuerdo alcanzado a nivel nacional entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio -que también podría ocurrir- sino principalmente porque el gobernador Rodolfo Suarez aún no define si Mendoza desdoblará sus comicios. Pero todo parece indicar que eso no ocurrirá.

Mientras tanto, de forma subterránea comienzan a tejerse alianzas y de a poco comienzan a levantar la cabeza virtuales candidatos. Esta semana se dieron diferentes hechos que demuestran cómo está trabajando la rosca en tiempos de pandemia. Desde el lanzamiento de Héctor Bonarrico como candidato a diputado nacional, hasta el nuevo respaldo del gobierno nacional a Anabel Fernández Sagasti, todo forma parte de la previa de las definiciones de cara al partido que se jugará en las urnas en los próximos comicios.

Una vez más, la visita de un ministro del gabinete nacional ha servido para empoderar a la senadora nacional por Mendoza. Anabel Fernández Sagasti es la figura preponderante del PJ mendocino y aspira a encabezar las listas como candidata a renovar su banca en la Cámara Alta. La referente kirchnerista sigue construyendo poder de la mano del gobierno nacional y en estos meses apunta a subir su imagen positiva mostrándose como pieza fundamental para acercar soluciones a los mendocinos.

Esta semana, el empujón llegó de la mano del ministro de Medio Ambiente, Juan Cabandié. El funcionario arribó el viernes a Mendoza y encabezó un acto en el Valle de Uco acompañado por Fernández Sagasti. Allí, firmó un convenio con los intendentes de San Carlos, Tunuyán y Tupungato para la construcción de tres centros ambientales que apuntan a mejorar la gestión de residuos de esa región con el objetivo principal de erradicar basurales a cielo abierto.

“Son más de 776 millones de pesos para un sueño que es para todos los valletanos”, destacó Fernández Sagasti tomando protagonismo en la escena como gestora de este anuncio. “Es un gran alivio para las finanzas de la provincia que esto venga con financiamiento nacional, que no sea un préstamo, sino que es un desembolso de un ministerio federal que está invirtiendo en varias provincias de la Argentina y una ha sido Mendoza”, adhirió.

Pero mientras Fernández Sagasti se muestra como una gobernadora paralela que consigue fondos, gestiona obras y oficia de anfitriona ante figuras nacionales para consolidarse de cara a las elecciones, otros espacios también tejen su propia estrategia.

Uno de los dirigentes que ya se ha anotado en la carrera electoral y asegura que será candidato a senador nacional es el líder de Protectora, José Luis Ramón. Su imagen ha quedado alicaída luego de la fragmentación del espacio que conducía producto de una presunta cercanía con el kirchnerismo. Por eso, Ramón ha empezado a cambiar su perfil y hace esfuerzos por mostrarse como una tercera posición diferente a Cambia Mendoza y al Frente de Todos.

Reitero la necesidad de tomar medidas urgentes frente a esta situación. Junto a @ProtectoraMdzOK estoy a disposición del gobernador @rodysuarez para proteger a la ciudadanía, restringiendo la circulación y atendiendo las actividades económicas de manera responsable. — José Luis Ramón (@JoseLuisRamonOk) April 23, 2021

Otro que se subió a la contienda es un exsocio de Ramón que hace años se peleó con el hombre que lo llevó hasta la Legislatura de Mendoza. Se trata del pastor Héctor Hugo Bonarrico, que actualmente ocupa una banca como senador provincial. El líder religioso se muestra convencido de que -con el poder de la fe- logrará llegar al congreso de la nación como diputado nacional. Bonarrico formó su propio partido, MasFe, y aspira a ser la nueva tercera fuerza en Mendoza.

No es el único que ambiciona esa condición. Otra noticia que se conoció esta semana es que se siguen sumando jugadores a un nuevo frente identificado con la derecha libertaria. Ya se sabía que el Partido Demócrata y el Mendoexit habían decidido unir fuerzas, pero las alianzas continúan y el jueves firmaron como integrantes de ese frente el Partido Libertario y Uni2. En el espacio aseguran que siguen negociando con otros partidos y espacios políticos y luchan por replicar un fenómeno como el que Javier Milei y José Luis Espert están generando en el AMBA.

Las fichas se siguen moviendo y aún restan por conocer varias jugadas estratégicas. Por ahora no han mostrado las cartas otros jugadores con perspectivas electorales, como el peronista Jorge Pujol, el diputado Mario Vadillo o el senador Marcelo Romano. La rosca continúa y seguirán habiendo noticias con el correr de los días. Por estas horas se construyen nuevos espacios y antes de que venzan los plazos podrían surgir nuevos frentes o incluso fusiones.

Mientras tanto, en el oficialismo todo indica que el candidato a senador será Alfredo Cornejo encabezando la lista y para muchos es un hecho que Julio Cobos se presentará como candidato a diputado nacional. Las dudas surgen sobre todo respecto a quiénes serán los otros candidatos y ahí los nombres son muchos y los lugares son pocos. Hay legisladores nacionales a los que se les vence el mandato y no verían con malos ojos una renovación, como Claudia Najul, y figuras del gabinete provincial que están tentadas con pegar el salto al Congreso, como Ana María Nadal.

Aún falta tiempo y la situación social es complicada, pero las piezas están sobre el tablero y las estrategias comienzan a revelarse.