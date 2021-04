Alberto Fernández y un mensaje paternal sobre la segunda ola

Alberto Fernández habló este sábado sobre la segunda ola de coronavirus en el país y le volvió a pedir a los ciudadanos que se queden en sus casas. “La pandemia es una suerte de mar, donde las olas parecen irse pero vuelven todo el tiempo”, señaló.

“Lo mejor es tratar de quedarse en su casa, circular lo menos posible, no tener encuentros sociales, abrir ventanas para que el aire circule y mantener la distancia social”, indicó Alberto en una entrevista con Radio 10.

A pesar de las nuevas restricciones, para el Presidente la gente no hace caso: "Soy como el papá que le dice al nene ‘no te asomes por la ventana’ y el nene no entiende por qué. Entiendan que las medidas pueden parecer antipáticas, pero lo único que quiero es cuidar a la gente”.

Y añadió: "Es un virus que la gente no percibe y no sabe de dónde viene. Yo no sé quién me contagió. No detecté a nadie que pudo haberse contagiado y haberme visto. No nos descuidemos porque el problema está muy presente”.

Con respecto a la saturación de camas en el AMBA, dijo: “Tenemos que buscar la forma de ampliar el número de camas de terapia en GBA porque terminan muchos porteños que no encuentran lugar en sanatorios privados y hospitales públicos”. Y agregó: "Más allá de los datos estadísticos que se muestran voy a decir la realidad: las personas que se enferman en la Ciudad de Buenos Aires deambulan buscando una cama y terminan en el Gran Buenos Aires atendidos”.

Por último, aclaró que están esperando que AstraZeneca cumpla con su compromiso con América Latina y que están en conversaciones con Moderna, Pfizer y Jansen para obtener más dosis.