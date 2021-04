Anunciaron un paro nacional del transporte: qué pasará en Mendoza

La Unión Tranviaria Automotor (UTA) anunció un paro de actividades para el próximo lunes, pero en Mendoza, el gremio que representa a la mayoría de los trabajadores del transporte público (Sipemom) descartó que vaya a adherirse.

Según el comunicado de UTA, la huelga del lunes se debe a que el gremio no ha tenido respuestas a sus demandas salariales. Pide además el gremio que sus afiliados sean incluidos en el plan de vacunación contra el covid-19.

También dice UTA que el paro tendrá alcance tanto en el AMBA como en el interior del país. Sin embargo, en Mendoza, Fabián Cantalejos, titular de Sindicato del Personal de Micros y Omnibus de Mendoza (Sipemom), aclaró que el gremio no tiene la intención de acompañar la medida de fuerza.

"Nosotros no tenemos los problemas que hay en Buenos Aires y otras partes del país", explicó Cantalejos, ante la consulta de MDZ. Y agregó: "Estamos en paritarias y seguimos charlando, pero hemos recibido lo prometido por el Gobierno". Se trata de un bono de 15.000 pesos en tres cuotas que empezarán a cobrar en los próximos días.

Sipemom representa a unos 6.000 trabajadores del transporte público, entre ellos, 3.800 choferes que prestan servicio en el área metropolitana.

En cambio, la afiliación a UTA en el servicio del área metropolitana es prácticamente nulo, aunque hay empleados de la Sociedad de Transporte Mendoza (STM) que sí pertenecen a este gremio.

Por eso el servicio no estaría comprometido en Mendoza con el paro del lunes.

Por las dudas, el secretario de Transporte Natalio Mema aclaró esta noche a MDZ que, de haber huelga, el Gobierno reclamará que las empresas nucleadas en Autam garanticen el servicio mínimo.

La Provincia considera que no hay razones para que los choferes paren en Mendoza, ya que se ha sostenido el transporte desde el año pasado, no han corrido riesgo los puestos de trabajo y no hay atrasos en los pagos.

Para ello el Gobierno provincial cuenta con un subsidio nacional de 159 millones de pesos por mes, a los que se sumarían 25 millones más para el pago del bono.

Los fondos correspondientes a marzo no han llegado todavía de la Nación.