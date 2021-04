Scioli presentó la estrategia comercial de Mendoza en Brasil

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y el ministro de Economía y Energía de Mendoza, Enrique Vaquié, mantuvieron hoy una reunión virtual para presentar la estrategia comercial que la provincia cuyana desarrolla en el vecino país, informó ProMendoza.



Del encuentro participó también la secretaria de Asuntos Internaciones del Estado de Santa Catarina, Daniella Abreu; Mario Lázzaro, gerente general de ProMendoza; y el CEO de Satori Trading, André Roldo, entre otros.



“Mendoza está ejecutando una importante misión comercial con Brasil, que la pone a la vanguardia, porque afianza la relación bilateral con el país vecino. Incluye a 13 bodegas, 36 importadores brasileros y 480 reuniones comerciales", aseguró Scioli.

El embajador en Brasil sostuvo que "es muy importante que avancen este tipo de convenios para ampliar la diversidad comercial, no solo en materia vitivinícola, que es distintivo de la provincia, sino también en el resto de los productos y servicios mendocinos”.



“Brasil sigue siendo el socio comercial número uno de Argentina y en este sentido, es importante destacar que resolvimos las 49 controversias que teníamos con el Estado brasileño y hoy no existen barreras sanitarias y fitosanitarias con el país vecino”, remarcó Scioli.



Por su parte, el titular de la cartera económica mendocina, destacó el trabajo que ProMendoza realiza para generar esta estrategia regional de comercialización que permitió segmentar el mercado brasileño y llegar de manera eficaz a los Estados de Santa Catarina y Rio Grande Do Sul.



“El abordaje en regiones y la alianza con Satori Trading, nos permitió tener mayor presencia en Brasil y permitir el agrupamiento en hub logísticos de las pymes mendocinas, que de otro modo no contarían con las condiciones necesarias para exportar sus productos", explicó el funcionario.



"Estamos en medio de las rondas virtuales del sector vitivinícola que incluyen degustaciones simultáneas. Queremos lograr la consolidación de este mercado y expandir nuestros horizontes de exportación”, añadió Vaquié.



Mendoza dispone de una plataforma comercial en el puerto de carga de Itajaí, que es el segundo en importancia en el país vecino.



Desde allí, Satori Trading distribuye los productos a todo Brasil, y de esta manera, las pymes mendocinas pueden tener sus productos exportables en el Hub, a una distancia de 2500 kilómetros de Mendoza.



De la reunión también participaron la directora de Promoción de Exportaciones de la Cancillería Argentina, Patricia Leone; el director de Comercio Internacional de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, José Bekinschtein; y el cónsul argentino en Florianópolis, Gustavo Coppa.

Fuente: Télam