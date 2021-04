Las preguntas sin respuesta sobre IMPSA, las definiciones electorales y la lista de restricciones que se vienen

Las preguntas sin respuestas sobre IMPSA, la empresa "estatal"

El oficialismo y la oposición no se ponen de acuerdo para nada. Pero ocurrió una excepcionalidad: votaron sin problemas y casi sin objeciones la "estatización" de IMPSA. Hubo festejos, incluso entre quienes ahora son socios. Sí, Rodolfo Suarez y Alberto Fernández, como cabeza de los estados, serán socios en el intento de rescate de una empresa con muchos problemas pero que es considerada estratégica.

A pesar de la construcción épica que se hace alrededor, hay preguntas que aún nadie responde ni en el Gobierno ni en el peronismo. La primera es qué pasa si a IMPSA le va mal, como ha ocurrido desde 2014 en adelantes. Es decir qué tan garante de los problemas que puede tener será el Estado mendocino, sabiendo que no sobran recursos. Más cuando en el mercado nadie estuvo interesado en IMPSA.

La otra pregunta es cómo se repartirá el poder y cuánto ganarán los representantes estatales. Formalmente los directores se repartieron 7 millones de pesos el año pasado, pero esa cifra va a cambiar porque, entre otras cosas, el directorio se amplió. En cuento al poder, el actual presidente del Directorio es un hombre del riñón de Matías Kulfas. Es decir responde al gobierno nacional. Mendoza tendrá lugar en el directorio y en la sindicatura. Pero por peso, sería minoría. La otra duda es la deuda. IMPSA reestructuró su pasivo y postergó pagos. Pero aunque falta, la deuda habrá que pagarla. Con la repartija de cargos hay quienes recuerdan cómo la UCR y el PJ han tenido acuerdos tácitos y otros oficiales para repartir espacios y cargos en distintos organismos. Desde el Casino, hasta organismos de control. IMPSA puede ir en ese camino.

También tiene respuestas vidriosas la pregunta sobre la relación de IMPSA "estatal" con Portezuelo del Viento. Ahora controlados y controladores estarán del mismo lado y tendrán como socios a otras empresas que también son contratistas del Estado en otras obras. La licitación es compleja y ahora el Gobierno espera que el consorcio baje la cotización, pues el presupuesto presentado excede el dinero disponible. Lo que queda de abril y mayo serán momentos clave. Par IMPSA, para Portezuelo del Viento y también para la estrategia de "reactivación" que el Gobierno pensaba que llegaría.

Las restricciones que pueden venir

El Gobierno de Mendoza apenas hizo un ajuste esta semana con la estrategia para enfrentar la pandemia, implementando horarios de ingreso escalonados. Pero monitorean la situación porque saben que es compleja. La pelea política que se generó a nivel nacional y la reacción en contra del cierre de escuelas es un ingrediente que incluso puede condicionar el plan de Suarez. En el orden de prioridades para restringir, están primero todas las actividades relacionadas a la vida social y recreativa que no afectan la economía y el trabajo. Luego el escalonamiento de la circulación y por último otras decisiones relacionadas a la educación y las restricciones duras. Suarez sigue quejándose de la falta de una estrategia nacional, pero no quiere perder la potestad de "abrir o cerrar" según lo establezca o crea conveniente la Provincia.

Definiciones electorales

Está casi asegurado que las elecciones nacionales se postergarán un mes, para que se vote en septiembre y noviembre. También habría una campaña más corta, pero "no tan corta" tampoco. Ese marco obliga a recalcular a los gobernadores. En Mendoza Rodolfo Suarez no apurará anuncios, pero es un hecho que tampoco sorprenderá: las elecciones será simultáneas con las nacionales y por eso en la provincia también se elegirían legisladores provinciales y concejales en septiembre y noviembre. La provincia tendrá la lista "más larga" porque se eligen diputados y senadores nacionales. En caso de que la idea de Suarez de reformar la Constitución prospere, entonces habrá también boletas por el "sí" y el "no" a la reforma e incluso también podría haber para seleccionar a los convencionales.

Los partidos también están en etapa de definiciones para elegir a los principales candidatos. Todo apunta a que se concrete el duelo "Anabel Fernández Sagasti versus Alfredo Cornejo", pues ambos serían candidatos al senado nacional. Cornejo no explota de alegría con esa idea, pero tiene algunos motivos políticos y particulares para generar entusiasmo. Primero, no perder protagonismo cuando el clima electoral crezca. También subir al escenario del Senado. Pero en el plano minimalista puede ser una pequeña revancha: en 2019 Cornejo tuvo una simbólica derrota en las PASO frente a quien era una desconocida, Marisa Uceda. El arrastre negativo de Macri que sufrió él y el positivo de Alberto y Cristina que impulsó a la actual Legisladora hizo un combo molesto para el ex gobernador. "En octubre gané", suele decir. Si es candidato, buscará un resultado fuerte. Para Anabel Fernández Sagasti no es lo mismo que Cornejo sea o no candidato. Si son rivales, se eleva de categoría la contienda y el interés nacional por el resultado la campaña. "Al menos la pelea va a ser con quien maneja el poder y no con un representante", ironizan los peronistas.

Con el casino no se puede

Walther Marcolini, intendente oficialista de General Alvear, solicitó esta semana el cierre temporal del casino departamental como medida de prevención ante los contagios. Pero el Instituto de Juegos y Casinos no aceptó la solicitud, al menos en forma inmediata. "Lo vamos a analizar", le respondieron desde el organismo.

La medida era solicitada en medio de un inesperado pico de contagios en el departamento sureño. Marcolini suspendió casi todas las actividades en recintos cerrados, mandó a los empleados municipales a hacer teletrabajo y hasta suspendió la actividad en las salas velatorias.

Y pidió que también le cerraran el casino local, que es un anexo del casino estatal de la provincia, pero no pudo. "No se han producido casos en ninguna sala de la provincia", fue uno de los argumentos que le dieron.

Las salas de juego, que hacen un aporte económico al Estado, reabrieron en noviembre y son los lugares en los que mejor se aplican los protocolos, según dicen en el Gobierno. "Nadie se saca el barbijo adentro", aseguran.

Al margen de la pandemia, en la gestión anterior existía una política apuntada al cierre de casinos y muchos anexos de la casa central dejaron de funcionar. Esa política, al parecer, no sigue más.

Siguen las negociaciones

Esta semana se lanzó formalmente el espacio político del Mendoexit y en la presentación de referentes se anunció la alianza que han sellado con el Partido Demócrata. Además, como vicepresidenta del partido se confirmó a Gabriela Figeroa, exdirectora de Radio Nacional vinculada con la Unión Cívica Radical.

Pero además de ello, el espacio que aparecía como "apolítico" estaría negociando con otros espacios para sumar poder. Algunos peronistas alejados del kirchnerismo están por firmar su incorporación y el concejal de capital Luis Giachino suena como "refuerzo". Otros dos nombres que surgen son los de Marcelo Romano y Mario Vadillo. Sin embargo, estos últimos no se muestran muy seducidos por la idea...al menos por el momento.

Sorprendió hasta a sus intendentes

La decisión de Rodolfo Suarez de no aplicar en la provincia las restricciones sugeridas por el presidente Alberto Fernández no debería sorprender. No es la primera vez que el mandatario mendocino se diferencia del jefe del Ejecutivo nacional en el manejo de la pandemia. Sin embargo, en esta oportunidad algunos jefes comunales no veían con malos ojos aplicar medidas más estrictas para bajar la curva de contagios. Horas antes de que Suarez confirmara la presencialidad en las escuelas mendocinas, algunos intendentes se habían mostrado de acuerdo con pasar a la virtualidad durante dos semanas. Incluso jefes comunales del mismo color político que el gobernador. Pero a diferencia de otras veces, en esta oportunidad Suarez no buscó conciliar posiciones con los jefes departamentales y con el respaldo de autoridades de la DGE y estadísticas sobre el nivel de contagio en las escuelas, se decantó por defender la presencialidad y que los chicos sigan en el aula. En toda la provincia.

El vicegobernador de Alicia Kirchner pidió licencia

El vicegobernador de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, pidió licencia en su cargo luego de haber recibido una dura denuncia en su contra. "En el día de la fecha, el vicegobernador Eugenio Quiroga solicitó la licencia a su cargo ante una denuncia efectuada contra su persona en pos de garantizar la transparencia y objetividad de los procesos de la correspondiente investigación", informaron desde la gobernación. La denuncia tendría que ver con una actitud personal del dirigente.

Socialistas a las urnas

Hoy domingo los socialistas van por primera vez en muchos años a una interna nacional por la conducción partidaria. La contienda en todo el país se define entre tres candidatos: Roy Cortina, Mónica Fein y Eduardo Di Pollina. La competencia parece que se va a definir entre el legislador porteño Cortina, aliado de Horacio Rodríguez Larretaen CABA, y la ex intendenta de Rosario que cuenta con el apoyo de Miguel Lifschitz y Antonio Bonfatti. Este último sector rosarino no quiere saber nada con un acuerdo con sectores de Juntos por el Cambio. Evidentemente el padrón de más peso en el PS está en la provincia de Santa Fe. Por eso Fein aparece como favorita. Igual Cortina se tiene fe con su propuesta de una alianza nacional más amplia.