Clases presenciales: por qué la Corte Suprema aún no trata el amparo para evitar la suspensión

Luego del recurso de amparo presentado por la Ciudad de Buenos Aires para evitar la suspensión de las clases presenciales por orden de Alberto Fernández, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, aún no tomó la decisión de convocar a sus cuatro colegas para resolver en un acuerdo extraordinario la suerte judicial de la cautelar.

Hasta el momento, el titular del alto tribunal mantuvo conversaciones informales con los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Además aceptó correr traslado del amparo a la Procuración General, enviar una copia a la Procuración del Tesoro y abrir un incidente para debatir los términos jurídicos de la cautelar a favor de las clases presenciales.

Lorenzetti, Rosatti, Highton de Nolasco y Maqueda aguardan que su Presidente convoque a un zoom formal para tratar un asunto urgente que pone en jaque la vida cotidiana de millones de argentinos. Pero Rosenkrantz duda qué pasos dar, y el tiempo juega a favor de la decisión asumida por Alberto Fernández en Olivos.

Según un ministro porteño que fue consultado por Infobae, la Corte "no está haciendo nada", pero si existe voluntad podría hacerlo. "No hay razón jurídica para no hacerlo. Tienen todo para reunirse y fallar sobre el amparo. Nadie les pide que traten la constitucionalidad del DNU. Esa cuestión de fondo puede esperar", dijo la fuente consultada.

El titular de la Ciudad de Buenos Aires presentó un robusto recurso de amparo ante la Corte Suprema para evitar las suspensiones de las clases presenciales ordenas por Alberto Fernández para aplacar las segunda ola de COVID-19. Para el Jefe de Estado, la pandemia aumentó sus casos de contagio como consecuencia del tránsito de millones de argentinos que se apiñan en la entrada de los jardines de infantes, las escuelas primarias y los colegios secundarios de la Capital Federal.

El amparo del Gobierno porteño argumenta -con razón- que hay un derecho en peligro y que el tiempo es clave para evitar un daño irreversible. Las clases se suspenden el lunes, y de nada servirá que la Corte aborde una cautelar que se dirige contra un DNU que caduca en 14 días.

Rosenkrantz conoce los principios básicos que sostienen un recurso de amparo, y su silencio solo presupone una mirada política. Highton de Nolasco, Rosatti, Maqueda y Lorenzetti aguardan expectantes que el presidente de la Corte Suprema convoque a una reunión de Acuerdos, tienen voluntad de tratar este asunto y ya adelantaron su decisión de trabajar todo el domingo si hiciera falta.