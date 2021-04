Un país partido: cómo impactan las restricciones y las dudas que genera en Mendoza

El Gobierno nacional concentró las decisiones en el AMBA y devolvió la responsabilidad al resto de las provincias para adherir o no. En Mendoza caminan por una delgada línea por la crisis sanitaria y la idea de no imponer restricciones. No quieren suspender las clases. Crece la incertidumbre.