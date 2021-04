El transporte en la mira: qué medidas se toman para frenar los contagios

La tensión por el impacto de la segunda ola de covid está puesta en las actividades sociales y económicas para ver si se producen aglomeraciones y contagios. Pero hay otra variable clave: la movilidad urbana y los medios de transporte que usa la población. Y particularmente el transporte público de pasajeros. Es que aún con un coto a los cupos de cada unidad, en los colectivos se hace casi imposible mantener la distancia necesaria para prevenir.

Los colectivos tienen un cupo reducido en Mendoza, pero no tanto como en el resto del país. Pueden ir hasta 20 personas de pie y no hay restricciones como ocurre en otros distritos. Por eso aunque se cumpla ese tope, las unidades se ven llenas. La semana pasada hubo saturación en algunas líneas. Por eso, aseguran desde el Gobierno, desde esta semana se sumó un 20% más de frecuencias en horarios pico en algunos recorridos.

El análisis que hacen en Mendoza es diario, pero está atado al contexto general. Entiende que no se puede restringir el uso del transporte público si todas las actividades están habilitadas. La intención es regular en coordinación y mover las frecuencias según la necesidad.

Por el volumen de casos y la circulación comunitaria que hay del virus se hace complejo hacer el seguimiento epidemiológico para detectar el lugar de contagio. Desde el Gobierno aseguran que el año pasado no hubo "brotes" de contagios surgidos del transporte público y que en las fichas de las personas contagiadas no se había registrado que allí hayan contraído la enfermedad. Clero que el monitoreo es bastante laxo: se hace a través de un formulario en el que se le pregunta a la persona si sabe dónde se contagió. Y es complejo saber si fue en el transporte público. El otro dato es la cantidad de choferes contagiados. Según aseguran, no hubo contagios en el lugar de trabajo.

"La gente se está cuidando mucho. Pero es imposible mantener la distancia social en el colectivo. Da mucha sensación de inseguridad ir arriba del colectivo a menos de un metro de distancia. Por eso hay que mantener las ventanillas abiertas y extremar los cuidados", aseguran desde el Gobierno. La ventilación es el factor clave para la prevención.

Contarios en el transporte

La capacidad habilitada de los colectivos es del 65% y no se ha reducido como ocurrió en el AMBA y otras provincias. La semana pasada se controlaron más de 100 unidades de manera aleatoria y en 4 se detectó que superaban la capacidad prevista. Esa irregularidad se detectó en recorridos que tienen alta demanda, como los que unen la zona de La Favorita con el centro. Por eso se aumentaron frecuencias focalizadas.

Fuera de la percepción que tienen en cada jurisdicción, no hay investigaciones profundas sobre los contagios en el transporte público. El Gobierno nacional hizo una encuesta de "percepción" en todo el país y también difundieron datos positivos que marcaban un grado de satisfacción superior al 70%. En la misma Junta de Seguridad del Transporte sí se reproducen algunos estudios científicos sobre el posible impacto de que suba una persona contagiada. Ahí se determinaron tres cosas: