El insólito recuerdo de La Cámpora sobre Cristina

La Cámpora y otros sectores del Frente de Todos recordaron hoy la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en los tribunales federales de Comodoro Py en 2016 para declarar ante el juez Claudio Bonadio en la causa por el dólar futuro, con mensajes críticos hacia el Poder Judicial y los medios de comunicación.

A través de su cuenta de Twitter, la agrupación política La Cámpora publicó: "#13A. 5 años de Cristina en Comodoro Py. El Partido Judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida", junto a un video que recuerda ese momento. La publicación fue retuiteada por la vicepresidenta, quien respondió: "Gracias por tanto amor".

El mensaje de la agrupación política fue acompañado por un video de tres minutos que mezcla distintos momentos de la gestión presidencial de Cristina Kirchner, sus discursos y diferentes frases durante la campaña electoral de 2019 y, en especial, de aquella jornada lluviosa del 13 de abril de 2016 en la que miles de militantes colmaron la zona de Comodoro Py.

#13A • 5 años de Cristina en Comodoro Py



El partido judicial y mediático la persigue. El pueblo la cuida. pic.twitter.com/NfSF3abOt7 — La Cámpora (@la_campora) April 13, 2021

El video recuerda el enfrentamiento del expresidente Mauricio Macri con el fallecido futbolista Diego Maradona y utiliza la canción 'Live is Life' de la banda austríaca Opus, que fue utilizada por el astro futbolístico en el calentamiento previo en un partido del Napoli frente al Bayern Munich en 1989.

Justamente, el material audiovisual comienza con una imagen de Cristina saludando a Maradona y la voz en off de Macri recordando que, cuando llegó a la presidencia del Club Atlético Boca Juniors en 1995, había tenido que hacer "algo durísimo que fue sacar a Diego Maradona de Boca". "Y hoy me parece que el peronismo está entre el mismo desafío que es lograr separarse de Cristina Fernández de Kirchner", señala esa voz en off.

Con críticas a la justicia extraídas de diferentes discursos de la vicepresidenta, el video finaliza con otra imagen de Cristina junto a Maradona y la voz de 'Pelusa' diciendo: "Voy a ser cristinista hasta los huevos".

Hace cinco años miles de personas movilizaban bajo la lluvia para acompañar a Cristina a declarar a Comodoro Py. uD83EuDD0D



El sol siempre sale. ?? pic.twitter.com/y59vzkSChU — Unidad Ciudadana uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@UniCiudadanaAR) April 13, 2021

Por su parte, el espacio Unidad Ciudadana, creado por la expresidenta en 2017, recordó en Twitter: "Hace cinco años miles de personas movilizaban bajo la lluvia para acompañar a Cristina a declarar a Comodoro Py".