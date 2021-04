El dolor y la angustia que vive Luis Brandoni

El actor y referente político Luis Brandoni , tras estar internado por covid-19 a mediados de febrero, participó del programa de Alfredo Leuco en LA NACIÓN +, donde manifestó su desazón y angustia por las situaciones que debe vivir la gente respecto a la pandemia de coronavirus.

Allí, Brandoni contó su situación personal y cómo ya no aguanta seguir lidiando con temáticas relacionadas a la crisis sanitaria todos los días. “Yo pude recuperarme rápidamente y eso me permitió retomar mi trabajo. Tengo un mal recuerdo, pero no la he pasado peor de lo que vivo día a día hace más de un año. Leer los diarios, escuchar la radio y mirar la televisión es hablar de lo mismo y es una cosa que no ayuda a mirar con esperanzas hacia el futuro”, dijo el artista.

Brandoni no pudo esconder su dolor por lo que se vive. “Quiero que alguien nos diga que esta pandemia va a terminar”. Por lo que Leuco –con el fin de otorgarle un poco de tranquilidad al famoso actor- acotó: “Tal vez esto te dé un poco de esperanza. Lo que hoy está pasando en países como Inglaterra, Israel y Estados Unidos indica que lentamente vamos a salir de esto”.

Por su parte, el infectólogo Ricardo Teijeiro, que se encontraba siendo parte de la conversación, realizó aportes para poder aliviar el desconsuelo de Brandoni, quien dejaba al descubierto su inquietud por no saber cuánto tiempo pasará para regresar a la vieja normalidad. “En algún momento el virus decae porque ya no hay más pacientes susceptibles. En promedio, dos años y medio es el circuito habitual de una pandemia. Esto es para dar cierta tranquilidad de que no existen las pandemias perdurables”, dijo.

Ante lo expresado, Leuco continuó consultando al artista y preguntó cuál es el mayor miedo que existe en relación al coronavirus. “No me resulta fácil hacer una análisis de la situación. Creo que hay una enorme angustia en la gente y eso modifica el trato el cotidiano. Hay muchas personas que por cuestiones de edad no han salido a la calle en un año. No sé si traerá alguna otra consecuencia, pero el exceso de cuidado hace que el encierro pueda producir otros efectos no deseados”.

Y finalmente agregó: “En general, la gente está sumamente preocupada y no es para menos. Sobre todo porque no tenemos noción de hasta cuándo va a ser esto. Sería una bocanada de aire saber que, en determinado tiempo, esto va a pasar y que vamos a poder vivir tranquilos”.

Finalmente, el conductor del programa metió el dedo en la llaga y le consultó a Brandoni de forma breve “en qué porcentaje de la catástrofe económica y sanitaria tiene responsabilidad la pandemia y en qué otro el Gobierno Nacional”-

Por lo que Luis Brandoni dijo y concluyó: “Desde luego el Gobierno tiene una enorme responsabilidad por las medidas que ha tomado, pero creo que la sociedad también”.