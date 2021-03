El peronismo republicano genera tensión en Juntos por el Cambio

La presentación de la corriente Peronismo Republicano que harán en San Miguel los dirigentes Angel Pichetto, Claudia Rucci y Joaquín de la Torre le suma una nueva tensión al frente opositor de Juntos por el Cambio al reclamar para los sectores peronistas mayor protagonismo que otros a la hora de encabezar el proyecto en la Provincia de Buenos Aires.

Según trascendió, De la Torre está perfilando un esquema similar al que tuvieron Unión Pro, en 2007, cuando Francisco De Narváez le ganó al trinomio testimonial de Néstor Kirchner, Daniel Scioli y Sergio Massa, o al del Frente Renovador, en el cual Massa, Felipe Solá y Mauricio Macri como aliado vencieron al kirchnerismo.

Peronismo o muerte

"Los sectores peronistas deben encabezar el proyecto opositor en la Provincia de Buenos Aires. Queda claro en esas experiencias" ,le dijo el ex intendente de San Miguel a cuanto interlocutor lo fue a ver en la última semana. Según su observación, "esta es la única manera de ganarle al actual oficialismo mientras se mantenga unido".

Esta idea se asienta en el preconcepto que el oficialismo no tendrá "candidatos malos" como fue Aníbal Fernández en 2015, que le permitió a María Eugenia Vidal ganar "con un peronismo dividido porque Sergio Massa fue con su propia lista". En esa teoría el también ex ministro de Gobierno de Vidal no tomó en cuenta que podría ser la figura de Máximo Kirchner quien polarice en la futura ocasión.

El jueves pasado el representante del Peronismo Republicano recibió en su habitual sede política en el club Los Indios, Bella Vista, a Emilio Monzó, quien había participado de un encuentro con dirigentes que lo acompañan en Pilar. Allí hablaron de estos temas los dos durante un par de horas.

Si bien en ningún momento dijo que provocaría una ruptura del frente opositor Juntos por el Cambio, su idea de relanzar algo parecido al Frente Renovador genera dudas, máxime cuando aún no se definió la interna radical bonaerense. Esa disputa es trascendente porque si gana el oficialismo mantendría su alianza con el PRO y la Coalición Cívica; pero si pierde contra Gustavo Posse, otro sería el futuro para el macrismo dentro de ese espacio, porque quedaría en franca minoría.

A esta idea de De la Torre se podrían sumar otros dirigentes como Florencio Randazzo, quien reapareció la semana pasada luego de tres años de silencio, y Graciela Camaño, aunque sigue siendo igual de crítica del macrismo como del kirchnerismo.

Al igual que el ex presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, el ex funcionario vidalista reclamó reglas de juego claras y la realización de internas para definir candidaturas.