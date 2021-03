El llanto viral de un productor lácteo: "Sáquenme esta lacra de encima"

Un productor de una pyme dedicada a la comercialización de lácteos manifestó su indignación por tener que tirar más de 5.000 litros de leche como consecuencia de un bloqueo sindical de cuatro días que se registró en la fábrica Lácteos Mayol, en la localidad bonaerense de Gobernador Udaondo, partido de Cañuelas.

Miembros de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera paralizaron el funcionamiento de la planta por 96 horas. "Realmente espero que alguien en este bendito país saque a esta lacra de mi fábrica, la fábrica de mis abuelos. Sáquenme esta lacra de encima, ayúdenme", se quejó el empresario Dardo Mayol en un video que publicó en redes sociales.

Los sindicalistas reclamaban que la mitad de los 14 empleados pasaran a ATILRA y que algunos trabajadores estaban en otros gremios para pagar menos en cargas sociales.

Dardo Mayol (73 años), hace 4 días que sufre un bloqueo sindical en su empresa láctea familiar.

Debido a ello tuvo que tirar 5.000 lt de leche que no pudo procesar.



El equivalente a darle un desayuno a 15mil niños.



"No me puedo expresar bien, tengo un dolor en el alma muy profundo. No tengo miedo. Ya les dije que, con 73 años, hagan de mi cuerpo lo que quieran. No era nada difícil para ellos, 30 patoteros, agarrarme en medio de la calle solo y cagarme a palos", se lamentó Mayol en el video.

El empresario explicó que la medida de fuerza, que duró entre el lunes y el jueves de la semana pasada, produjo daños a la propiedad y destrozos en la fábrica, como la rotura de un generador.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires dictó la conciliación obligatoria y los gremialistas levantaron la medida. Pero ya era tarde porque se habían tirado más de 5.000 litros de leche que no pudieron procesarse por el bloqueo sindical.

Ante esta situación, un grupo de vecinos se trasladó hasta el cruce de las rutas 16 y 215 para repudiar el accionar de ATILRA y llevar apoyo a Mayol.