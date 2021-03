La jueza que acusó a Cambiemos por "presiones" habló del patriarcado

La jueza Ana María Figueroa sostuvo hoy que "el criterio patriarcal y machista no es criterio exclusivo de los hombres" y consideró que de nada sirven las restricciones judiciales para proteger a las víctimas si después los otros poderes "no tienen presupuesto para cuidar las vida de las mujeres".

En diálogo con Radio 10, Figueroa aseguró que "el criterio patriarcal y machista no es criterio exclusivo de los hombres", sino también de las mujeres, y para cambiarlo es necesario "deconstruir toda una cultura machista, androcéntrica".

La magistrada, por otro lado, celebró los cambios que se dieron en los últimos años en el ámbito del Poder Judicial y recordó que hoy, para postularse a magistrado o magistrada, es necesario completar una capacitación en temas de género.

Un día antes de que se celebre el Día Internacional de la Mujer, la jueza contó que los talleres de formación en temas de género que celebran desde la Justicia "siempre está colmada la capacidad", y atribuyó esa particularidad a que en estos tiempos "hay un gran interés entre los jueces y empleados" por estas cuestiones.

En relación a la repetición de casos de femicidios, la integrante de la Sala I de la Cámara Federal de Casación se refirió al papel de la Justicia y también reclamó que se implemente un trabajo coordinado con otras áreas.

"El Poder Judicial puede dar una orden de no acercamiento, pero si luego no hay tobilleras, no hay controles electrónicos, no hay botones de pánico, y los otros poderes del Estado no tienen presupuesto para cuidar las vida de las mujeres, suceden los homicidios y después nos lamentamos", concluyó.