El fallo de un "juez amigo" aumenta el poder de Máximo Kirchner

El recientemente designado juez electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó hoy la presentación realizada el lunes por el intendente de Esteban Echeverría y Presidente alterno del PJ bonaerense, Fernando Grey, quien se opuso a la convocatoria realizada el sábado pasado para que Máximo Kirchner sea electo como conductor por una lista única.

La decisión del juez, no obstante, puede ser apelada y seguirá siendo discutida por otras instancias judiciales, suponen en el mismo juzgado como entre los miembros del peronismo bonaerense.

Kirchner pretende asumir al día siguiente de la convocatoria a internas del 2 de mayo, actualmente en suspenso por esta presentación de Grey que es acompañada por todos los consejeros del justicialismo provincial aunque no hayan firmado la presentación.

Para que se cumpla el deseo del jefe de La Cámpora, además de la elección en litigio, deben renunciar la mayoría de los miembros partidarios. A priori, según los intendentes bonaerenses que están en la conducción del partido desde 2017, Kirchner podría asumir recién en diciembre de 2021, cuando finalice el mandato de la dupla Gustavo Menéndez, jefe comunal de Merlo, y de Grey.

"Lo del recurso rechazado es una diligencia procesal que no tiene que ver con el alineamiento del Partido. La medida la apelarán así que no me imagino una renuncia colectiva", dijo un experto en Justicia Electoral y peronismo de todas las ramas. Consultados los intendentes, nadie se animó a dar una opinión mientras que en las cercanías del diputado nacional e hijo de la vicepresidente dan todo por hecho.

"Si lo pidió el presidente de la Nación, fue un acuerdo que se trabajó durante meses, no tienen más argumentos", dijo un referente camporista que también dialoga con los jefes comunales. Más tajante un jefe comunal que eligió quedarse al margen de estas discusiones consideró que "todo es una estupidez. Con los problemas que tenemos, discutir por el partido es irrelevante".