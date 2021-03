Paso a paso, Santilli se mete de a poco en la Provincia de Buenos Aires

"Estuvo astuto", se sinceró un ahora "territorial" que tiene contacto directo con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ocasionalmente. Diego Santilli, vicejefe de gobierno a cargo de la Seguridad porteña estuvo con una docena de periodistas del norte y oeste del conurbano en la sede de Jorge Newbery al 4200, en Colegiales.

El año pasado, Jorge Macri, con anterioridad a la conformación del Grupo Dorrego, donde se agrupan más de una docena de intendentes bonaerenses, todos de los grandes centros urbanos del Conurbano y del interior, había dicho públicamente que "con el mismo derecho que tienen ellos de ponernos un candidato en la Provincia yo puedo presentarme en la Ciudad", anticipó.

Mucho más tajante fue el ex intendente de San Miguel y ex jefe de gabinete de María Eugenia Vidal, Joaquín de la Torre, quien anticipó que "el candidato a gobernador tiene que ser un bonaerense, alguien que sepa qué pasa en cada una de las 135 municipalidades que la componen... No se puede gobernar lo que no se conoce, no se puede amar lo que uno desconoce", es su lema de cabecera.

Si bien De la Torre hoy no es miembro activo de Juntos por el Cambio, ya que conformó el Peronismo Republicano, mantiene contactos casi diarios con sus aliados políticos. De hecho, de su participación futura como candidato por dentro o fuera del espacio estará consensuada con ese grupo de intendentes.

Junto con la posible presencialidad de Santilli ayer hubo otra novedad. Es la foto que se sacó Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, con el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela en el marco de la presentación de su libro Guerra Sin Cuartel, en el que se mostró abierta a disputar PASO con otros sectores de Juntos por el Cambio y fue muy receptiva a los reclamos de unidad del frente opositor.

Sin presencia de público ni de la prensa, el encuentro tuvo como testigos a funcionarios e invitados especiales.