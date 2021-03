El polémico texto pidiendo el cierre de escuelas que le atribuyen a Alejandro Dolina

En los últimos días comenzó a circular en redes sociales un texto que le atribuyen a Alejandro Dolina en el que el escritor y músico reclama el cierre de las escuelas y critica en duros términos el regreso de las clases presenciales.

En el texto, Dolina se opone a que los chicos regresen a la escuela al considerar que "no es urgente" y que es más importante proteger la saludad de los docente, de los niños y de sus familiares.

El supuesto texto que le atribuyen a Dolina comenzó a circular con fuerza en las últimas horas y el escritor se convirtió en tendencia a partir del intenso debate que se suscitó entre quienes destacan la importancia de las clases presenciales para los niños y quienes reclaman el cierre de las escuelas.

El texto que le atribuyen a Dolina.

A continuación el texto completo, cuyo título es "Sobre la urgencia de las clases presenciales":

"Si hay un virus que está matando a millones de personas no puede haber pediatras diciendo 'a los niños les hace mal no ir al colegio'. Claro que hace mal no ir al colegio, pero mucho peor les hace contagiarse. Por no ir al colegio no se está muriendo nadie. Usted se puede recibir de ingeniero este año o el próximo. Puede esperar un poco, pero en cambio el virus no espera. Son asuntos, hay un supuesto 'humanismo pediátrico' que dice 'la educación es lo más importante de la vida'. Pero si tenemos una pandemia, tal vez tendríamos que rever esto, no es lo más importante en este momento. Yo no sé nada, pero sé pensar y sé cuando un pensamiento es pertinente y cuando no lo es. Que los chicos necesitan ir a la escuela en medio de la pandemia es un pensamiento impertinente. Ir a la escuela es importante pero no es urgente. No hay aprobar cuarto grado con urgencia. En cambio hay personas que tienen que ser atendidas con urgencia. Por favor, alguien que piense bien, que no mezcle, que no se hagan lío, no se metan a pensar si no están acostumbrados. No pongamos a conducir estas cuestiones a personas que no están pensando bien. Dejen a otros, acostumbrados al pensamiento, si no están acostumbrados a pensar".