Con un dictamen exprés, el Senado avanza con la reforma de Ganancias

El presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Carlos Caserio, confirmó que hoy se emitirá un dictamen favorable a la reforma del impuesto a las Ganancias, tal como fue aprobada en la Cámara de Diputados, con el objetivo de que sea tratada en el recinto la semana próxima.

El senador cordobés por el Frente de Todos sostuvo que “no tiene justificación alguna seguir demorando esta ley”, al salir al cruce de observaciones y pedidos de cambios que hicieron referentes opositores de Juntos por el Cambio, como el bonaerense Esteban Bullrich (PRO).

“Tienen que hacerse cargo de que tuvieron una pésima gestión y nos dejaron agobiados con una deuda que no se puede pagar. Por eso la aprobación de esta ley no puede pasar de la semana que viene”, remarcó Caserio. La misma línea siguió Daniel Lovera (FdT-La Pampa), quien preside la comisión de Trabajo y Previsión.

Justamente un plenario de esas dos comisiones recibió este martes en un encuentro remoto al ministro de Trabajo, Carlos Moroni, y al secretario de Políticas Tributarias del Ministerio de Economía, Roberto Arias, quienes justificaron la importancia de la iniciativa para el Poder Ejecutivo.

Tras la exposición de los funcionarios y la confirmación de que hoy mismo se firmará el dictamen favorable, el senador radical por Mendoza, Julio Cobos, ratificó que JxC “apoyará en general” el proyecto votado en Diputados y propondrá “disidencias parciales” en particular.

Cobos también aprovechó la oportunidad para quejarse de que las pensiones vitalicias de los ex presidentes y los ex vicepresidentes pasarán a pagar Ganancias, tal cual lo aprobó Diputados a último momento, pero los ex jueces de la Corte Suprema de Justicia no están alcanzados.

Por su parte, el jefe de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, cuestionó el “tira y afloje” que se registra en la Cámara baja que, a su criterio, “no permite darle la velocidad que necesitamos” a la sanción de leyes como la de Ganancias, para la recuperación económica.

A su vez, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez advirtió que “la delegación de facultades es inconstitucional”, en referencia a las atribuciones que el proyecto le otorga al Poder Ejecutivo para reglamentar cómo pagarán el impuesto los trabajadores que cobran entre $150.000 y $173.000.

La iniciativa aprobada en Diputados, con impulso del presidente de la Cámara, Sergio Massa, establece que el piso de Ganancias se ubicará en $150.000 y que luego será el Ejecutivo el que reglamente una curva de pago hasta los $173.000, que según Arias aún no fue proyectada.

La última oradora del plenario de comisiones fue la mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien argumentó su apoyo a la ley con un ejemplo de la provincia. “En nuestra industria madre, la vitivinicultura, el 80% de la producción se destina al mercado interno. Y ya sabemos que los trabajadores usarán el salario agregado para comprar lo que les hace falta”, dijo Anabel.

Antes, el ministro de Trabajo Moroni había descartado de plano cualquier posibilidad de avanzar con una “reforma laboral”, tal como la que sugirió el macrista Bullrich en su exposición. “Cualquier cambio que no esté basado en la producción sería una absoluta equivocación”, sentenció.

Luego de que se pusiera el dictamen a la firma, un trámite que terminará de concretarse en el transcurso de la jornada, el senador Caserio recordó que mañana se reunirá la comisión de Presupuesto para tratar la reforma del monotributo, con la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, como invitada especial.

Tras la Semana Santa, el Senado tiene todo previsto para que ambas reformas –la de Ganancias y también la del monotributo, sean convertidas en ley la semana próxima, sin modificaciones respecto de lo aprobado en la Cámara de Diputados.