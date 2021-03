Rogelio Frigerio pidió una introspección a la oposición

Rogelio Frigerio, exministro de Interior del gobierno de Cambiemos, aseguró que “es importante” que los miembros de esa gestión "hagan una introspección para ver en qué fallaron". Además dijo que Mauricio Macri: "tiene un enorme rol como un expresidente para consolidar la democracia".

"Me parece que es importante que todos los que tuvimos que ver con la gestión anterior hagamos un ejercicio de introspección y ver en qué fallamos y frustramos las expectativas que había en nuestro gobierno. Es el puntapié inicial para recuperar la confianza que se perdió en parte de la sociedad", comentó Frigerio en declaraciones radiales.

Por otro lado, agregó que no pertenece a “ninguna mesa” de la oposición y que "perdió distancia con varios dirigentes" del macrismo.

Respecto al libro Primer Tiempo, del expresidente Mauricio Macri, comentó que no lo leyó. ”Creo que no soy quién para opinar sobre la decisión de Macri sobre su futuro político. También creo que tiene un enorme rol como expresidente, no tenemos muchos expresidentes que sirvan para consolidar la democracia".

"Me estoy ocupando en la provincia de Entre Ríos, estoy concentrado en la política provincial. Dije que por primera vez estaba dispuesto a ser candidato, si eso servía al proyecto de transformación", agregó sobre su presente político.