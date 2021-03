Lapidario informe internacional sostiene que Formosa hacinó a 24 mil personas

Según el informe de Human Rights Watch y la Universidad John Hopkins el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, , utilizó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″. En concreto, el documento habla de más de 24 mil personas que fueron confinadas de forma forzosa en circunstancias "arbitrarias".

Además, el organismo internacional cuestiona el accionar del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti y aseguran que su intervención no fue exhaustiva ni priorizó “documentar las violaciones de derechos humanos”.

El informe cuenta con documentación que se recogió entre enero y marzo de este año, e incluyó entrevistas telefónicas a personas confinadas en centros de aislamiento. También reportes de médicos, abogados, periodistas, legisladores y víctimas de abuso policial.

Por otro lado, denuncian que el gobierno de Formosa restringió el trabajo de la prensa independiente e hizo un uso excesivo de la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el covid-19.

"Durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”, agrega el informe.

“En ocasiones, el hacinamiento y las condiciones insalubres en los centros han dificultado el distanciamiento social. En algunos centros no había ventilación adecuada, y, en ocasiones, las autoridades no brindaron atención médica adecuada a quienes se encontraban allí”, apuntaron. “Las autoridades también mezclaban en las mismas habitaciones a personas que llegaron en distintas fechas y no tomaban en cuenta su edad, género, estado de salud y otros factores de riesgo”, adhieren.

“Los centros insalubres y hacinados como los de Formosa pueden propagar la transmisión del coronavirus, menoscabar derechos humanos básicos y debilitar la confianza en las autoridades de salud pública, lo cual resulta crítico para una respuesta adecuada al COVID-19″, sostiene Kathleen Page, médica y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins.