La tristeza de ver que un número nos nubla la memoria

En las redes sociales la discusión se centra en si fueron o no 30.000 los desaparecidos. No en las madres a las que separaron de sus hijos y luego las asesinaron. Tampoco en el mecanismo para torturar y matar en la clandestinidad. Eso es lo que ocurrió en Argentina y no podemos olvidarlo.