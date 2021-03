Cristina se burló de Patricia Bullrich y la trató de "mamarracho"

Cristina Kirchner se burló de Patricia Bullrich en el acto por el aniversario del golpe militar.

La socarrona referencia llegó luego de que Cristina aclarara que a ella y a su marido Néstor les encantaba viajar a Estados Unidos, pero que eran conscientes de que su rol era defender los intereses argentinos.

"No tenemos problemas con Estados Unidos, no tenemos anteojeras ideológicas. Lo que pasa es que nunca confundimos los gustos personales con los intereses nacionales. Aunque me guste Nueva York, yo sé como tengo que defender los intereses de la Argentina”, aclaró la Vicepresidenta.

Pero la referencia a Estados Unidos la trajo un recuerdo de otro tipo. "Están esos que se declaran del mundo libre y republicanos, y los 4 de julio van a la embajada a festejar la independencia de Estados Unidos, claro. Alguna vestida de vaquera, que parece Jessie, pero no es Jessie. La de Toy Story es mucho más simpática", afirmó.

La Vicepresidenta se refirió a la vez en que Bullrich, como ministra de Seguridad de la Nación, participó de un acto por la independencia de Estados Unidos vestida de jean y con sombrero texano.

"Tengo la Jessie y no, esta es un mamarracho. La otra tiene la ventaja de ser la original. Aparte, disfrazarnos de vaqueros no nos queda bien, porque somos otra cosa", remató Cristina.

Cristina fue despedida al final del discurso con un "muchas gracias, señora presidenta de la Nación", por la locutora oficial.