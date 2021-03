Demoras, críticas y desprolijidades envuelven al flamante Consejo Económico

El 10 de marzo el gobernador Rodolfo Suarez le pidió a todos los consejeros del Consejo Económico, Ambiental y Social que se expidan a favor o en contra, para que la Legislatura provincial abra el debate a la ciudadanía sobre la Reforma Institucional en Mendoza. Si tenían tiempo hasta el 18 de marzo para responder consejeros afirman que "no hay una comunicación clara". Incluso, este martes se conoció una convocatoria para el 29 de marzo que parece responder a las críticas internas dentro del propio CEAS.

Recién cuando pasaron cinco días desde el plazo que se otorgaba a los 86 miembros del CEAS para responder la consulta del gobernador Rodolfo Suarez, desde el Ministerio de Gobierno informaron que votó el 80% de los consejeros y el 20% se abstuvo de hacerlo. De los votos registrados, el 70% votó a favor de abrir el debate de la reforma.

"Hay un silencio de radio y hay mails pidiendo una reunión presencial y no hay respuestas", señaló el consejero que representa a Protectora, Alberto Sabás. Justamente, fue uno de los consejeros que cuestionó la decisión de Suarez de enviar la consulta sobre la reforma institucional al CEAS, entendiendo que ese no es el objetivo para el que se creó el consejo.

"La verdad no hay comunicación de esta gente no hay predisposición a debatir nada, no tienen ideas claras", adhirió y confirmó que no se los ha notificado sobre el resultado de esa votación en particular.

Si bien la consulta no es vinculante, el objetivo del gobernador era que el CEAS saliera a respaldar la necesidad de que la provincia avance con una reforma institucional que implica modificar la Constitución de Mendoza. Sobre todo, ante la negativa del PJ a darle tratamiento al proyecto de necesidad de reforma que presentó hace meses el gobernador en la Legislatura.

Desde el peronismo la consejera Patricia Fadel también cuestionó la decisión del gobernador de utilizar el CEAS como órgano de consulta en lugar de plantear un debate profundo del tema en ese ámbito. Lo propio hizo el exgobernador Rodolfo Gabrielli quien dijo que la consulta es "una presión político partidaria".

"Al consejo CEAS, en relación a la consulta sobre la reforma de la constitución, exprese que no corresponde que se trate en dicho ámbito . El tema está en la Legislatura y sería una intromisión inadmisible e inadecuada al cuerpo legislativo", sostuvo.

A raíz de las críticas, este martes desde el Ministerio de Gobierno informaron que se ha convocado a una reunión presencial para el 29 de marzo a las 18 con el objetivo de realizar "el análisis de la primera etapa de presentación de proyectos como así también el tratamiento y aprobación del Reglamento".

Justamente, este era uno de los principales reclamos de la oposición: fijar un reglamento interno antes de llamar a consultas como las que realizó Rodolfo Suarez. "Entiendo que primero debemos ponernos de acuerdo sobre cómo vamos a funcionar", había expresado Patricia Fadel sobre la consulta que había llegado del gobernador.

"La gravedad de la cuestión es que, no sólo no tenemos procedimiento, ni tampoco plenario convocado, sino que se busca generar una aparente resolución del Consejo, con las voluntades individuales, sin convocatoria, ni deliberación", adherían desde el PJ.

Finalmente, el oficialismo parece haber escuchado esos planteos y para despejar cualquier tipo de dudas convocaron formalmente a una primera reunión del CEAS con el siguiente temario: tratamiento y aprobación del reglamento; análisis de la primera etapa de presentación de proyectos y el desarrollo de una plataforma digital.