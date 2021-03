Traficante explicó cómo lo extorsionaba D’Alessio para sacarle dólares

Con un breve retraso por problemas en el Servicio Penitenciario se retomó la audiencia que se le sigue al falso abogado Marcelo D’Alessio y otros imputados por la presunta extorsión al empresario Gabriel Traficante. “En este estadio del proceso mi letrado me sugirió no declarar. Me remito a lo ya declarado y en el proceso haré alguna otra exposición pero por ahora no voy a declarar”. Fueron las palabras utilizadas por D’Alessio, tras lo cual se dio inicio a las testimoniales.

Pero el testimonio más esperado era el del denunciante. Gabriel Traficante declaró durante una hora y media respondiendo preguntas del fiscal y de las partes. Allí hizo un raconto de los hechos que terminaron en una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2016 y ratificada el 23 del mismo mes y año donde acusa haber sido víctima de una extorsión. ”Todo comienza 2/11/16, cuando se comunica conmigo un amigo diciéndome que D’Alessio quería verme porque yo estaba en un problema grande", comenzó. "Vamos al country St. Thomas. Fuimos a su hogar. Me muestra entradas y salidas de llamadas y del país. Me dice que trabajaba en la AfFI y que yo estaba en la causa de la Mafia de los contenedores y que tenía que borrar los números de llamadas. Después me siguió diciendo el poder que ostentaba y me dice que lo más probable que se haga público que voy a sufrir un escrache. Dos horas de reunión fueron", describió. Traficante aseguró que se fue preocupado y enojado. "Al otro día me encuentro en un bar en inmediaciones de PFA y me decía que era más grave el problema y que el señor Santoro preparaba un informe sobre dos empresas mías y de mi esposa. Me dice que tenía que pagar porque era la única forma de parar la investigación y el escrache. Me dice que hay fotos pero que no me preocupara porque el que manejaba todo era su amigo Rolo. Dalessio se oía convincente y después empezaron llamadas, mensajes, mails, whatssapp”, agregó en su testimonio.

Detalles

El denunciante ahondó en los detalles del encuentro y lo que para él fue un intento de extorsión. “El 25 de nov se comunica Di Pierro y me dice que Dalessio 'le dijo sale una editorial de Gabriel Traficante y sus empresas'. Dudé pero al otro día salió “un millonario es el cerebro de la banda del Primo de De Vido". A esa hora estaba en Miami de vacaciones. Eran las 4 de la mañana. Todo lo que decía la nota era terrible, inverosímil. Mi asombro era tal que no sabía cómo actuar. Estuve aterrorizado. Me comunico con mi abogado y tampoco sabía mucho y me dijo q hiciera la denuncia. Yo tenía miedo. Siempre me decía mirá que después de la nota se van a motorizar causas. Te va investiga AFIP, la UIF. Vas a ir preso vos y tu esposa. Era un momento de zozobra".

Traficante se lamentó por todo lo ocurrido y sentenció: “Imagínense involucrado en esas cosas, el escarnio, la vergüenza de mi familia. Fue un antes y un después en mi vida. Quise alquilar una casa y cuando dije mi nombre se negaron a alquilármela. Lo peor es la muerte social que me produjo todo esto.”

Los cuatro imputados son juzgados por “la extorsión bajo intimidación sobre Gabriel Traficante" desde el periodo comprendido entre el 2/11/2016 hasta el 9/12/2016 aproximadamente, con el objeto de obligarlo a que le entregue distintas sumas de dinero”, según reconstruyó el juez Luis Rodriguez al elevar la causa a juicio oral.

En aquel entonces, Según él, el falso abogado intentó sacarle dinero a Traficante asegurándole que si le daba cierta cantidad de dólares podía frenar su exposición pública en los medios por la causa de “ la Mafia de los contenedores” y de poder influir en la misma a su favor. Traficante denunció el suceso en 2016 pero la causa recién se reactivó luego de que D’Alessio fuera detenido en el marco de otra investigación a cargo del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla por formar parte de una Asociación ilícita dedicada a la extorsión y espionaje.

El debate oral pasó a un cuarto intermedio para el próximo lunes 29 de marzo donde continuarán las declaraciones testimoniales de Alejandro Morilla, Juan Pablo Di Pierro, Damian Garcés y Gabriel Arenas.