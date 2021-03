Patricia Bullrich le ofreció a Alfredo Casero ser candidato de Juntos por el Cambio en vivo

A pocos meses de las elecciones legislativas, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le ofreció en vivo ser candidato en Juntos por el Cambio al actor Alfredo Casero.

Si bien el humorista nunca ha participado en política, en los últimos años se lo ha visto muy cercano al principal espacio opositor y participando de las movilizaciones contra el kirchnerismo.

"Es una enfermedad lo que está pasando. Nosotros estamos en manos de enfermos, de mentirosos. Y lo que hacen es juntar un montón de gente que, en su pequeña militancia, le importa tres carajos lo que es importante para nosotros. Ese es el único problema", sostuvo Casero al referirse a las medidas que viene tomando el gobierno de Alberto Fernández.

Consultado sobre si iba a participar en política, Casero aseguró: "Mi problema es la falta de organicidad porque yo trabajo solo, pero dame algo para hacer y yo lo hago".

Fue entonces cuando le consultaron a Bullrich si en Juntos por el Cambio estaban dispuesto a darle un lugar a Casero, a lo que la presidenta del PRO respondió que "por supuesto" que sí porque la coalición necesita de "todos los que van a pelear por el país, por la Patria, que se la van a jugar", y "entre ellos está Alfredo".

"Muchas gracias por la confianza, Patricia. Esto no es por un empleo, esto es una cuestión que es por la patria y por la nobleza. El principal problema de este Gobierno es que no hay honor, no les importa", destacó el humorista.

El actor recordó que le "trajo un montón de problemas" las críticas que hizo en su momento de la gestión de Cambiemos porque comenzó a ser "el que se había dado vuelta, pero lo que estaba diciendo era lo que toda la vida pensó".

Por último, Casero le dio un fuerte respaldo a la ex ministra de Seguridad. "Voy a hacer todo lo posible para que sea presidenta, si quiere. ¿Por qué no? Y lo digo claramente", cerró el actor.