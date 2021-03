ARA San Juan: se conocerá la resolución del Consejo de Guerra

Tras cuatro meses de investigación llega a su fin el Consejo General de Guerra que determinará si hubo responsabilidades de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan entre ellos del ex jefe de la Armada Marcelo Srur.

Se espera que este mediodía se conozca la resolución del consejo conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro.

Los fundamentos de lo que decida hoy el consejo de guerra que realizó diferentes audiencias desde noviembre del 2020 se darán a conocer para el fin de esta semana.

Se analizaron las posibles responsabilidades por la desaparición y hundimiento del Ara San Juan, del exjefe de la Armada Marcelo Srur y del ex jefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, del ex jefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del ex jefe de Operaciones Carlos Ferraro; el ex comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

Recordemos que la última comunicación que mantuvo el submarino ARA San Juan fue el 15 de noviembre de 2017, a las 7:30: la tripulación estaba formada por 44 integrantes, entre ellos el comandante del submarino, capitán de fragata Pedro Martín Fernández.

Previo a conocerse el veredicto, la querella mayoritaria de familiares de tripulantes del Ara San Juan emitió un comunicado expresando “su preocupación ya que los militares procesados que hoy día están siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo de Guerra, han desplegado una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado, con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro.

Indigna a los familiares de esta querella, no sólo las presiones, sino el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el destino final del submarino , tal como hizo el ex ministro de defensa Aguad el 17/05/2019, es decir acusan a 44 almas que no pueden defenderse.”