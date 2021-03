La realidad que desgarra a las familias argentinas y muchos prefieren obviar

Hay una frase que desgarra en las charlas familiares de las sobremesas argentinas; mucho más en las que tienen adolescentes o jóvenes que allí se sientan. "Me quiero ir del país", dicen, como descripción del futuro que desean construir. Lo que más duele, en el contexto, es la falta de argumentos sólidos para contrarrestar esa vocación. Es una de las señales más dolorosas de una crisis que no solo es económica y social, sino que cala hondo en la esperanza.

"Porque acá no hay futuro", dice una joven consultada por MDZ, con alguna liviandad al responder por qué tiene como objetivo en la vida irse del país. Lo menciona también con la seguridad de tener en la cabeza un proyecto que va más allá de la mera aventura. "Diría que acá hay mucha corrupción, inseguridad, malos salarios. Es muy caro comprar una casa o un auto o cualquier cosa. También un problema es conseguir trabajo sin tener experiencia", profundiza la joven. Terminó la escuela, tiene tensión vocacional y por eso estudia dos carreras. Sabe inglés y tiene un pasar más o menos tranquilo, pero nada genera certeza. "Para mí una de las peores cosas es la inseguridad, saber que no podés ir a ningún lado relajado", cuenta.

El tema no está ni siquiera puesto a discusión: en muchos grupos de jóvenes hay opiniones unánimes. "Hablamos mucho de esto, siempre que sale el tema todos dicen que les gustaría irse, a EEUU, Canadá, España o Italia sobre todo. No conozco a nadie que me haya dicho "Y, no. Aunque tuviera la oportunidad no me iría, prefiero quedarme a mejorar el país", relata. Hay algunas encuestas que hacen tangible esa idea y lo marcan como tendencia: el 75% de los jóvenes consultados adhieren a la idea de "irse del país" como objetivo aspiracional (el sondeo lo hizo el Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales).

MendoExit en datos

Desde el retorno de la democracia Argentina ha tenido espasmos emisivos de población. Ocurrió a fines de los 80 y también durante los años de la crisis económica iniciada con la recesión y el desempleo en 1999 y que terminó con el estallido económico, social y político entre 2001 y 2003. Mientras en esas épocas quienes buscaban irse eran familias, ahora son los más jóvenes los que buscan ese horizonte. "Ni siquiera generan dudas, es lo que quieren hacer. Es muy doloroso", relata un padre consultado por MDZ.

Todas las proyecciones hablan de que América y particularmente Argentina se pueden convertir en "exportadores" de jóvenes, sobre todo por lo regresivo de la pirámide poblacional de algunos países. El contexto global hace que lo que es una utopía para muchos, sea de difícil concreción en el corto plazo: por la pandemia muchos países se cierran y viajar es cada vez más difícil. Pero lo complejo es el desánimo, la convivencia con una generación que nace con la autoestima baja. Esa idea de que nada puede cambiar.

Esa voluntad tiene un trasfondo mucho más concreto: Argentina y Mendoza en particular es cada vez más excluyente; genera menos oportunidades y desgrana a generaciones enteras. La utopía local del país grande se redujo solo a lo geográfico. Sí, es una provincia grande en un país extenso, pero que excluyen. Mendoza no alcanza para todos los mendocinos, y Argentina no alcanza para todos los argentinos.

La pobreza estructural en el país alcanza al 35% de la población. La pandemia hizo crecer la cantidad de familias que tienen menos ingresos de los que se necesitan y la economía no genera oportunidades: hace 10 años que no hay nuevos empleos en la actividad privada. Por eso el riesgo es que la pobreza estructural crezca, que haya más generaciones marcadas por el desempleo o la dependencia de ayuda estatal.

Peor aún si se desgranan los datos. El desempleo se duplica entre los jóvenes y roza el 20% y la pobreza infantil y juvenil supera a la mitad de la población: 6 de cada 10 niños viven en hogares donde no tienen los recursos económicos necesarios para cubrir los gastos mínimos.

El Observatorio de la Deuda Social de la UCA, único sistema de medición que ha mantenido continuidad y rigor para comparar la evolución de Argentina, traza algunas conclusiones clave de lo que pasó en la última década

La crisis 2018-2019 y su prolongación durante el ESCENARIO COVID-19 –al igual que en 2008, 2014 y 2016- han sido corrosivas para la demanda de empleo en el sector formal, el sector informal y en la economía social. El principal mecanismo de transmisión de este deterioro es la retracción del mercado interno y de las capacidades productivas del sector informal.

Durante el período 2010-2020, los indicadores sociales muestran la persistencia de altos niveles de pobreza y desigualdades sociales, de carácter SOCIOECONÓMICO, ECONÓMICOOCUPACIONAL y SOCIOREGIONAL. El escenario COVID-19 agravó los problemas estructurales que explican este deterioro.

Los importantes esfuerzos materiales puestos en juego a través de las políticas de protección social durante los últimos 10 años, más los que se sumaron durante el período COVID-19, no han sido ni son suficientes para revertir los niveles de pobreza estructural que atraviesan al sistema social argentino.

Las brechas en el bienestar económico de los hogares no sólo no han disminuido, se presentan como estructurales y asociadas a la falta de demanda de empleo productivo de calidad y de políticas de inversión y desarrollo más agresivas en materia de vivienda, hábitat, salud y educación.

Hay un grupo de jóvenes argentinos que buscan su horizonte fuera del país. Hay un grupo aún mayor de jóvenes y adolescentes que ni siquiera saben si tendrán un horizonte.

Grietas dañinas

El latiguillo de la "crisis permanente" en la que vive Argentina sirve como anestesia, como mecanismo de autodefensa para no pensar los por qué. Pero la generación de jóvenes que hoy deben comenzar a definir su futuro creció además en uno de los momentos de mayor discordia discursiva en los relatos políticos desde el retorno de la democracia. La "grieta" es dañina en la proyección de futuro. "Nada se puede construir"; explica otro joven consultado por MDZ.

En ese plano, vale ver qué está haciendo la política para revertir el panorama sombrío que muchos ven. Desde la gestión y también desde la construcción de discursos para, al menos, mejorar la autoestima. Pues, no mucho: la idea del uno contra otros es un negocio político que da réditos a corto plazo; una forma espasmódica de ganar elecciones o capital político que resulta en tiempos donde lo que importa es el resultado y no los procesos.

En Mendoza, por ejemplo, hay intenciones formales de ponerse de acuerdo. Lo hizo el gobernador Rodolfo Suarez con su Consejo Económico Social, que como primera demanda ha tenido la búsqueda de legitimación de decisiones tomadas (como la reforma de la Constitución). Los empresarios de Mendoza también buscaron retomar el activismo para participar de las decisiones y tratar de generar una agenda productiva a través de la Mesa de la Producción y el Empleo que tiene 6 ejes: Promover el rol de la actividad privada, impulsando la actividad económica para lograr una efectiva disminución de la pobreza; Propiciar modelos educativos dinámicos e innovadores que se adapten a las nuevas realidades; impulsar iniciativas de articulación público-privada orientadas al crecimiento y desarrollo económico de Mendoza; defender los valores republicanos; bregar por la eficiencia del gasto público y favorecer las prácticas que incentiven el cuidado del medioambiente, la producción sustentable y la triple creación de valor.

Las iniciativas por ahora son expresiones de deseo para revertir una realidad que duele: la de un país que expulsa, margina y le cuesta generar motivaciones.