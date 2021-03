El manejo de los planes sociales, el intocable y empresarios en alerta

Las dudas sobre el manejo de los planes sociales

Sobres de papel madera con dinero en efectivo. Más de un millón de pesos para organizar una marcha. "No hay nada ilegal"; aseguraban los representantes del Movimiento Evita luego de haber sido demorados por la policía. En realidad todo parece natural porque hay algunas organizaciones sociales acostumbradas a manejar dinero y tienen aval institucional para hacerlo. Desde recursos para la construcción de viviendas, hasta el manejo discrecional de planes sociales que ni siquiera pasan por las provincias: los manejan directamente las organizaciones.

El manejo es, muchas veces, vidrioso. Fernando "Chino" Navarro explicó que hay aportes voluntarios de los integrantes de la organización. La duda es qué tan voluntarios son esos aportes. Lo mismo con el destino final de los planes y el dinero. Los intendentes de Mendoza, por ejemplo, miran de reojo lo que pasa porque en cada comuna hay bolsones de recursos que los manejan a discreción. Pero las mismas organizaciones son las que suelen plantarse frente a las municipalidades para reclamar. Todo, con le motor que da el manejo de dinero y planes desde la Nación.

Martín Guzmán y una cosecha pobre en Nueva York

Fuentes de Wall Street comentan que a Guzmán no le fue nada bien en su contacto con los fondos de inversión. Lo percibieron poco influyente en la toma de decisiones más estratégicas de la política económica. Fue poco creíble y dejó dudas sobre su permanecía en el cargo si fracasa la negociación con el FMI. El otro dato es que a la cita con el ministro mandan juniors ante la irrelevancia y la poca credibilidad del gobierno argentino tan radicalizado.

Berni, el intocable K y la bronca contra Santamaría

El Frente de Todos tiene muchos problemas para amalgamar la diversidad de opiniones, posturas y tensiones. El malestar en el cristinismo contra el gremialista devenido en empresario de medios Victor Santa María por las duras críticas que publicó Página 12 en contra de Sergio Berni crece.

Cerca de la vicepresidenta aseguran que su jefa avala la ofensiva del ministro de Seguridad bonaerense y es muy crítica contra Sabina Frederic. Justamente la Ministra está en su lista de “los funcionarios que no funcionan”, y compartía lugar con Marcela Losardo. Berni tiene opiniones disruptivas y antisonantes para el "cristinismo de paladar negro". Pero es un fial solado de Cristina y la vicepresidenta lo banca. Compartieron momentos de máxima presión, como se notó en las comunicaciones durante la noche de la muerte del fiscal Nisman.

Lucha de egos en la vitivinicultura

La situación económica en la provincia de Mendoza es compleja. La producción de petróleo declina y la pandemia le ha cerrado las puertas al turismo internacional. Por eso, duele el doble ver como los principales actores de la vitivinicultura son incapaces de sentarse en una mesa a resolver sus diferencias. Desde el entorno del presidente de Coviar, José Zuccardi, aseguraron que no está dispuesto a debatir con los referentes de las Cámaras empresarias porque Coviar está por encima de ellos. En otras palabras, le dio la espalda a los reclamos de Bodegas de Argentina, la institución que nuclea a 260 bodegas y que representa un 90% de las exportaciones de vino del país.

Ese tipo de posturas parecen complicar algún tipo de acuerdo a pesar de que el objetivo de todos es el mismo: fortalecer al sector vitivinícola y ampliar los mercados del vino. Paralelamente, en los pasillos políticos se escucha cada vez con más frecuencia el nombre de José Zuccardi como posible candidato a legislador nacional. Al "Pepe" intentan convencerlo para que ocupe un lugar en la boleta del PJ y lo estaría evaluando.

Los modos de un radical que se parecen a los de sus enemigos

Desde la oposición se han mostrado muy críticos con la vicepresidenta Cristina Kirchner por los constantes embates contra la Justicia. La mandataria ha apuntado con nombre y apellido contra jueces y fiscales y para legisladores nacionales de Juntos por el Cambio esto no solo constituye una intromisión de poderes sino que las palabras de Cristina esconden una persecución contra esos jueces. Por ejemplo, el presidente de la Cámara de Casación Gustavo Hornos o el fiscal Carlos Stornelli, entre otros.

Pero en la provincia de Mendoza sucedió algo similar. Esta semana el exgobernador Alfredo Cornejo cargó dos veces contra los jueces de la Suprema Corte Omar Palermo y Mario Adaro. El diputado nacional los acusó de kirchneristas, garantistas y de atentar contra las normas de convivencia ciudadana con fallos que convierten las calles "en una selva".

El PJ hizo pie en IMPSA

La emblemática empresa mendocina IMPSA confirmó esta semana su intención de sumar al Estado como accionista para recibir un aporte de 20 millones de dólares. La propuesta será realizada a los gobiernos nacional y provincial. Pero no fue la única medida aprobada en la última reunión de directorio. Otra novedad fue la incorporación como síndica de la firma de una abogada que tiene importantes vínculos con el PJ mendocino.

Se trata de Cecilia Da Dalt, una abogada que fue directora de Persona Jurídica durante el gobierno de Francisco Pérez y que hasta hoy sigue militando en el PJ bajo el ala del ex vicegobernador Carlos Ciurca.

En el PJ están seguros de que la designación de Da Dalt fue un gesto al peronismo, que ya ha hecho pie en la empresa a través del Banco Nación.

Cecilia Da Dalt es hermana de María Cristina Da Dalt, quien también tiene militancia peronista, aunque en el otro bando justicialista. La contadora Cristina Da Dalt es delegada de ANSES en San Rafael. El cargo lo consiguió La Cámpora, pero Cristina sigue firme junto a Emir Félix, adversario interno de Anabel Fernández Sagasti y Ciurca.

Derrumbe económico: empresarios en alerta y propuesta de ideas y acción.



La permanencia de la crisis económica, con más de 10 años de falta de crecimiento sostenido y alta inflación, más la persistencia de la epidemia de Covid, que está lejos de superarse, ha impactado duramente sobre nuestra provincia va a continuar hasta que por lo menos sea superada la emergencia viral.

Este escenario negativo y preocupante provocó el aglutinamiento de varias asociaciones empresarias , para ponerse en acción y enfrentar en conjunto y con la mayor acción y rapidez posible ideas y aportes que colaboren en el preocupante momento.

La presentación en sociedad se formalizó mediante un documento liminar , del que nos vamos a ocupar sólo de una parcialidad de los enunciados que consideramos significativos. En primer lugar , en realidad se trata de algo no mencionado en el

escrito. La palabra “ minería” no aparece en todo el documento. Entendiendo la dificultad conque Mendoza no puede, ni a podido

plantear un debate racional sobre la actividad minera, resulta extraño y significativo que la mayoría de la actividad empresaria mendocina omita en forma expresa el uso de dicha palabra. No es tiempo de “ cuidados semánticos” ni de “omisiones a temas conflictivos”.

De no comprometerse e involucrarse en ello, la intención y el objeto del conjunto empresario puede aparentar excesiva prudencia o falta de compromiso para la ocasión. El punto que sí nos llamo la atención es el siguiente: “Incidir en los organismos e instituciones de gobierno para que la voz del sector privado sea considerada en la agenda pública”. De la lectura y el análisis del párrafo surge que la voz empresaria no es “considerada “o en la medida que creen necesario las instituciones empresarias. De resultar así, el pedido surge como rogatorio y demostraría una actitud gubernamental indiferente o poco activa al diálogo y atención de la colaboración ofrecida por tantos actores económicos.

La delicada situación enunciada al comienzo de esta nota, amerita que tanto el gobierno, como la oposición y las entidades comprometidas en el documento mencionado , interactúen con fluidez, buena fe, predisposición y el mayor espíritu colaborativo y que de dicha acción surjan medidas y acciones inteligentes que impacten positivamente en el conjunto de la sociedad mendocina. No es tiempo de tibiezas, dudas o medias tintas.

Otro proyecto de reforma constitucional

El gobernador Rodolfo Suarez está detrás de la reforma de la Constitución, un objetivo que asoma como muy difícil. Pero no es el único radical que persigue ese objetivo. El dirigente Fernando Armagnague acaba de sacar un libro en el que también señala que tiene ese pretensión. El libro se llama "Constitución de la provincia de Mendoza comentada" e incluye un análisis de los artículos de la Carta Magna actual, las propuestas de cambio que ha hecho el Poder Ejecutivo y las ideas que aporta esta vertiente de la UCR. Armagnague ha disertado sobre su libro ante algunas personalidades importantes, como la ministra de la Corte María Teresa Day y el dirigente de la Coalición Cívica Gustavo Gutiérrez. El proyecto es muy crítico de lo que propone el gobernador, ya que considera que el ahorro del gasto político de su modelo es ínfimo. Tiene también ideas particulares Armagnague: propone "la prohibición en todo el territorio de la provincia del fracking" y mantiene la prohibición de reelección para el gobernador y el vice.



los bolsos y la plata negra de la política