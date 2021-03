Cornejo: “El gobierno de Fernández es la continuidad de los fracasos de Cristina Kirchner”

El titular del radicalismo y diputado nacional, Alfredo Cornejo brindó una entrevista donde cargó contra el gobierno de Alberto Fernández. En la charla, aseguró que “el gobierno es la continuidad de los fracasos de Cristina Kirchner”.

El exgobernador de Mendoza responsabilizó a la actual Vicepresidenta por la no aprobación del pliego del juez federal Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación y, además, calificó al futuro ministro de Justicia, Martín Soria, como “el soldado del plan de impunidad de Cristina”. Por otro lado, cuestionó la política sanitaria oficial ante la falta de vacunas contra la covid-19, según publica Infobae.

Respecto del análisis que Cornejo hace sobre la coyuntura de las vacunas y el gobierno de Fernández, sostuvo que "Este es un gobierno que está lleno de fracasos. En estrategia sanitaria es evidente que fracasó. La única salida frente a la pandemia es que estemos vacunados el 75 y 80 por ciento de la población de riesgo para el otoño-invierno y eso no se va a lograr por la escasa dotación de vacunas y mala calidad de gestión".

El gobierno no consigue la vacuna en tiempo y forma y no va a obtener buenos resultados. Y en lo económico, lo único que va a poder exhibir el gobierno en 2021 es un rebote con respecto al 2020, que es un año que estuvo cerrada la economía.

Por otra parte, señaló que os controles de precios "son medidas que ya las intentó aplicar en su momento Axel Kicillof con Cristina Kirchner y no funcionaron". Y agregó que "está comprobado por ellos mismos que con eso no pudieron detener la inflación, ni moderarla, sino que sólo la reprimieron, y un poquito. Ahora se están dando indicadores que muestran -otra vez- la represión de la inflación y esto no augura buenos resultados".

Entre las preguntas más destacadas, lo consultaron sobre la posibilidades de candidatearse como presidente, a lo que Cornejo respondió sin dudar que "si se dan las condiciones" se va a postular como presidente."Todos tenemos que participar", agregó.

Definió al modelo del Gobierno nacional como algo "del mismo relato". "Si bien da la impresión de que el ministro Guzmán quiere tener una orientación más sensata de la economía, con baja del gasto público y de subsidios, la reunión que dicen que tuvo con Cristina -que es evidente que existió- es la que está orientando ahora la política económica".

Entre sus explicaciones, sostuvo que "ya no importan tanto el déficit fiscal, ni las previsiones presupuestarias o la emisión. Se relajaron todas esas variables y es probable que, para hacer más relato, la relación con el mundo empresario sean más agresiva".

Entre otras declaraciones picantes, dijo que "el kirchnerismo es sordo, ciego y mudo a la hora ver lo que pasa en la calle".

Para señalar la cuestión sanitaria, Cornejo indicó que "Ginés y Vizzotti tienen rango de ministros y los ministros son fusibles que, al cambiarlos, pueden servir para oxigenar el gobierno. Pero acá lo grave es que, más allá de los nombres, lo que no cambia es la estrategia sanitaria, el modelo de compra de vacunas. Todos los problemas que han tenido persisten. Carla Vizzotti quizá tenga una comunicación más equilibrada y de hecho ha bajado el perfil, pero está reacomodando el equipo y es posible que el Ministerio termine copado por La Cámpora".

También habló sobre la postura que debe tomar la oposición. Al respecto, dijo: "Nosotros tenemos la obligación de marcar las cosas que se están haciendo mal, como la violación a los Derechos Humanos en Formosa, el vacunatorio VIP o los problemas de seguridad".

