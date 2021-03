Tras la pelea en el Congreso, Fernando Iglesias siguió criticando a Cristina Kirchner

Luego de protagonizar un tenso encontronazo con Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el diputado nacional Fernando Iglesias volvió a cuestionar a la Vicepresidenta por su comportamiento y aseguró que “está por encima de la ley” y que “se cree la monarca” de la Argentina.

En declaraciones al programa Solo una vuelta más, del canal TN, Iglesias explicó por qué le gritó a Cristina Kirchner cuando ingresaba al Congreso. “La Vicepresidenta dio dos mensajes pésimos: uno sanitario, ya que mientras el presidente dice que ‘hay que cuidarse’, ella no llevó ni barbijo. El segundo mensaje es que Cristina está por encima de la ley y se cree la monarca, mientras que detrás aparece el Presidente entrando achicadito con el barbijo puesto”.

“Es un mensaje terrible porque alude directamente a las vacunas: si están por encima de todo y no usan barbijo, cómo no vas a creer que se queda con la plata de Lázaro Báez y con las vacunas”, remató.

A diferencia de otros referentes y analistas políticos, Iglesias recordó que él nunca consideró que Alberto Fernández fuera un peronista “conciliador y moderado” con el kirchnerismo y la oposición: “Alberto es el que fue siempre, como cuando le pegó y pateó a un tipo en un restaurante. Lo increíble es que hayamos pensado que podía ser conciliador y moderado”.

“Lo que dijo no fue un discurso, sino una provocación: es una provocación que se pida un aplauso para el personal de salud al que le sacó vacunas para vacunar a los pibes de La Cámpora, al igual que es una provocación hablar de un fiscal que está procesado al lado de la Vicepresidenta que tiene cinco prisiones preventivas sin cumplir”, añadió.

Por otra parte, el diputado opositor cuestionó la decisión del Gobierno de iniciar una denuncia contra varios exfuncionarios de Mauricio Macri por el destino de los fondos prestados por el FMI en 2018: “No hay forma que un gobierno saque la plata del Estado para fugarla salvo como hicieron ellos con Lázaro Báez. Dos tercios del endeudamiento fueron para pagar la deuda anterior y todo lo demás fue para cubrir un déficit que nos dejaron en el 7%".

Luego de aclarar que en el gobierno de Cambiemos la deuda aumentó US$ 12.500 millones por año (un balance entre absorción en el mercado y aumento de reservas en el Banco Central), Iglesias denunció que la gestión del Frente de Todos “tomó más de US$ 20.000 millones en un año y dejó solo US$ 1.000 millones de reservas, por lo que se gastó US$ 30.000 millones en doce meses, casi el triple que nosotros, ¿y nos quieren hacer juicio?”

“Es otra vez utilizar el rol de Presidente para perseguir a los opositores, a la prensa y al Poder Judicial”, subrayó.