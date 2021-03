Trampas, dilaciones y denuncias por la lista de vacunados de Mendoza

El debate en la Cámara de Senadores se encendió y existieron acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición por el listado de personas que se vacunaron en la provincia de Mendoza. Las críticas estallaron por el hecho de que ayer el ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, contestó el pedido de informes de la oposición con seis sobres lacrados con los nombres, en papel, de 25.685 mendocinos que se han vacunado. "El ministro que tiene a cargo la modernización del Estado nos manda cientos de papeles", se quejó el senador del Frente de Todos, Lucas Ilardo, y pidió que se requiera la digitalización del listado.

Desde el oficialismo aseguraron que se convocó para este martes a la Comisión de Salud para poder abrir esos sobres y allí avanzar con la digitalización de los documentos. "La comisión se iba a reunir mañana pero se adelantó a hoy para trabajar en la digitalización en la comisión de Salud", manifestó el presidente del bloque de Cambia Mendoza, Alejandro Diumenjo.

Pero luego, hubo denuncias cruzadas por las dilaciones para poder revisar esos nombres. Ilardo y el senador de Ciudadanos por Mendoza, Marcelo Romano, deslizaron que tienen certezas de que en la nómina aparecen familiares de funcionarios y apuntaron directamente contra el presidente de la comisión de Salud, el radical Lucas Quesada. "Son mentiras de los senadores que me acusen. no estoy vacunado y me puedo someter a los estudios que quieran", contestó Quesada.

Todavía NO tenemos la lista de vacunados, sin embargo el Gobierno de Mendoza hizo un circo mediático diciendo lo contrario.

Otra día más, la ciudadanía espera que le muestren las listas.

PATÉTICO. pic.twitter.com/Z8YQThrUCj — Marcelo Romano (@marceloromano11) March 1, 2021

"Demuestren que el presidente de la comisión de salud no está vacunado. Quiero que las listas sean publicadas en internet. Basta de la doble moral. Están tan sucios como los de la Nación. Están ganando tiempo para disfrazar a los que se vacunaron sin matrícula de salud", disparó Romano.

"En ese listado va a haber personas que no tenían que estar. Y yo tengo la certeza porque a mi me han llamado para decirme que no me la agarre con sus hijos", denunció Ilardo y pidió que Ibañez envíe el soporte digital para que los senadores puedan acceder rápidamente al mismo.

Las listas de vacunados tardan en llegar, miembros de la Comisión de Salud que no contamos con ninguna información, Comisiones convocadas a último momento. Esto parece no ser más que un show mediático. @SenadoTodosMza #VacunasCOVID19 — Samuel Barcudi (@samuelbarc) March 2, 2021

"La mejor manera de evitar suspicacias es evitar trampas. Pero se están viendo trampas con demoras innecesarias. Es un tema que genera incógnitas", finalizó Ilardo y Diumenjo aseguró que es "repugnante como hacen circo mediático con un tema tan sensible".