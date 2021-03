Santiago Cafiero minimizó las agresiones a manifestantes de una manera insólita

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, recurrió a una insólita explicación para justificar las agresiones que recibieron los manifestantes que se movilizaron hasta la Quinta presidencial de Olivos el sábado pasado.

Un grupo de gremialistas se había apostado desde temprano en el lugar y atacaron a trompadas a los manifestantes que protestaban contra el Gobierno. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y generaron repudio a raíz de que los agredidos eran adultos mayores que se manifestaban pacíficamente en el lugar. Entre los agresores había varias personas con remeras de la CGT y afiliados al sindicato de fleteros.

Este martes, Cafiero minimizó los hechos y recurrió a una insólita justificación. "Hasta donde yo vi, habían llegado antes ellos", aseguró el jefe de Gabinete.

"Evidentemente hubo un enfrentamiento entre simpatizantes que habían ido a apoyar al Presidente y eso fue lo que sucedió... Y habían colgado banderas. Hasta donde vi, habían llegado antes ellos", minimizó lo ocurrido Cafiero en diálogo con el periodista Diego Schurman en radio Continental.

Y continuó: "Está mal todo tipo de violencia, sí, claramente, y no la justifico para nada, pero eso hay que ponerlo en contexto. No estuve en el lugar, no sé qué sucedió, vi imágenes y creo que ustedes también".

Luego el funcionario se refirió a la intervención con bolsas mortuarias realizada por un grupo de jóvenes vinculados al PRO. "Lo único que hacen es promover el odio y enojar más a los que están enojados", consideró Cafiero.

"El año pasado fue muy visible el discurso del odio promovido y donde no se corta a tiempo, lo único que hace es enojar más a los enojados y angustiar más a los angustiados, y ese agite luego radicaliza posiciones; lo que tenemos que hacer es parar esos discursos de odio cuando se inician", completó el funcionario.