La tensa reunión que mantuvieron Bullrich y Larreta tras el discurso de Alberto Fernández

Alberto Fernández habló el lunes en la Asamblea Legislativa. El discurso del presidente fue confrontativo y poco conciliador. Tras el discurso, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich se reunieron por Zoom y discutieron sobre las posturas a tomar de acá en adelante.

Rodríguez Larreta, jefe de Gobierno Porteño, apuesta por cerrar la grieta con un discurso más dialoguista y Bullrich, presidenta del PRO, busca, al igual que Mauricio Macri, un discurso más firme y duro para atraer a otros sectores jóvenes.

Ante el perfil más moderado de Larreta, Bullrich le manifestó lo siguiente: "Es importante que nuestro voto no se disperse. Hay jóvenes que se pueden ir a otros grupos que están surgiendo. Hay que estar atentos para que eso no pase y generar políticas para la juventud".

Pese a las declaraciones de Bullrich, Rodríguez Larreta apuesta por la moderación y el discurso antigrieta: "Yo siempre voy a estar para terminar con la grieta. La grieta es un negocio de la política y no suma nada, sino que resta". Y añadió: "Yo no me muevo de la moderación, ese es mi lugar", remarcó.

Después de escuchar su discurso no puedo quedarme callada. Fueron casi dos horas de acusaciones por un lado, y de imágenes que dibujan la realidad de un país que no es el nuestro, por el otro.

Relea su discurso, Presidente. Debería hacer un mea culpa alguna vez. pic.twitter.com/Oe7ADeOyEg — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 1, 2021

Por último, Larreta se diferenció de la protesta opositora del sábado, impulsada por Patricia Bullrich y Mauricio Macri.

Fuente: La Nación