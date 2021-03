Cuatro diputados del Frente de Todos, con coronavirus

Los diputados del Frente de Todos Vanesa Siley, Mara Brawer, Lisandro Bormioli, y Nicolás Rodríguez Saá confirmaron esta noche en sus redes sociales que contrajeron coronavirus.



"Me confirmaron el resultado positivo de Covid. Estoy bien, por el momento con síntomas leves", dijo Siley, presidenta de la comisión de Legislación del Trabajo.

Recién me confirmaron el resultado positivo de COVID. Estoy bien, por el momento con síntomas leves.



Es muy importante que sigamos cuidándonos ?? la pandemia no terminó. — Vanesa Siley (@Vsiley) March 19, 2021

"Es muy importante que sigamos cuidándonos. La pandemia no terminó", señaló la legisladora a través de su cuenta en Twitter.



Siley, una legisladora de extracción sindical, tuvo una participación clave en el debate de la ley de reforma al impuesto a las ganancias que busca beneficiar a mas de un millón de trabajadores.



Por su parte, Rodriguez Saá comunicó por Twitter que su estado se agravó a causa de "una neumonía bilateral" y agradeció "a todo el personal sanitario del Hospital Municipal Angio de José C. Paz por el cariño y atención" que le brindan.



También agradeció "a la Municipalidad de Malvinas por la tomografía que ayudó a detectar este síntoma tempranamente"



Además saludó a sus compañeros de bloque contagiados.



En tanto, Mara Brawer informó: "Quiero contarles que me realice un hisopado porque tenía algunos síntomas y me informaron del resultado positivo de Covid".



"Voy a estar aislada siguiendo el protocolo establecido. Sigamos cuidándonos y respetando las medidas y recomendaciones sanitarias", agregó la legisladora por twitter.



Bormioli publicó en Twitter que "Junto a Eugenia Ball Lima seguimos transitando el Covid-19. Estamos bien, aislados y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Gracias a los que se preocuparon por nosotros. La pandemia no terminó".