Renunció el polémico Ministro de Seguridad de Santa Fe

Marcelo Saín, el verborrágico y polémico ministro de Seguridad de Santa Fe, renunció este jueves a su cargo, del cual estaba a cargo desde diciembre de 2019. Será reemplazado por Jorge Lagna, quien era el Secretario de Gestión de la cartera.

Según informan los medios de Santa Fe, Sain se despidió esta mañana del personal de planta de la cartera que conducía, lo que habría sido el punto final para una gestión deslucida, en la que aumentaron notoriamente los crímenes vinculados al narcotráfico.

Si bien la salida de Sain aún no cuenta con confirmación oficial, en Rosario y Santa Fe lo dan por hecho y hasta aseguran que Lagna será su sucesor en el cargo.

Hace exactamente 10 días había trascendido un audio de Sain criticando con dureza y soberbia a la policía de la provincia. “Creo que ustedes juegan en la primera D y yo juego en la primera A. Vos dirás que soy un hijo de puta, un fanfarrón, un turro. No, negro. Tengo muchos años de experiencia jugando en primera A. Ahora estoy en el vestuario de la primera D”, dijo Sain.

“Ustedes son todos santafesinos que no sé qué mierda son. Los rosarinos se creen que son todos porteños. No se hablan entre sí. Se recelan. Hablan barbaridades a espaldas uno del otro. Como a mí me chupan un huevo todos, los rosarinos, los santafesinos, los de Reconquista, me chupan un huevo, la verga, me la chupan todos…”, había agregado el ahora exministro.

Por último, sobre los policías, había dicho: "Son unos negros pueblerinos. Les chupa un huevo lo que yo digo. Hacen lo que se les antoja (...). A las dos de la tarde están todos en la casa. Eso es lo que yo pienso de todos ustedes. Es la visión santafesina, pueblerina. Gracias a Dios que Dios atiende en la Capital Federal. Porque si no este país sería Uganda, hermano. Porque si Dios atendiese en Santa Fe estamos hundidos todos”.