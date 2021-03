Horacio Rodríguez Larreta cuestionó la política económica del Gobierno: "No tienen un plan"

Horacio Rodríguez Larreta criticó con dureza el plan económico del Gobierno nacional. "Los precios de la Argentina aumentan todos los días. Vamos tres meses seguidos con inflación de aproximadamente 4 por ciento", manifestó.

"Tenemos que lograr un acuerdo para bajar la inflación en la Argentina. Les duele, les pega a los que menos tienen. No veo un plan económico que apunte a ir reduciendo la inflación que tanto le duele a la gente”, agregó.

El jefe de Gobierno porteño, en su entrevista con el canal A24, continúo criticando los manejos del gobierno de Alberto Fernández: “Estoy preocupado con eso y con los avances contra la Justicia. Tenemos que defender la Constitución a fondo. El discurso del Presidente fue muy agresivo, yo creo totalmente lo contrario. Tenemos que terminar con la grieta. La grieta no te da de comer, no genera educación, no va a generar laburo".

Al ser consultado sobre si estas declaraciones agrandaban la grieta, Larreta aclaró: "Jamás han escuchado de mí un mensaje que colabore con la grieta”.

Con respecto a si CABA va a comprar vacunas, dijo: “Siempre todas las vacunas del calendario nacional las compra el gobierno nacional. Y más en este caso que es tan complicado conseguirlas".

Por último, habló sobre su futuro político: “Es muy temprano. Estoy dedicado a fondo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.