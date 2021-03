Fuerte crítica de Durán Barba a los sindicatos: "Son muy poderosos"

Jaime Durán Barba habló del poder de los sindicatos en Argentina, en una entrevista periodística en la cual se refirió también a Cristina y el ex presidente Mauricio Macri.

El ex asesor de Macri sostuvo en charla con CNN Radio que “el tema en Argentina es complejo porque el país es muy corporativo". Y afirmó: "Hay una serie de corporaciones con enormes intereses que manejan en gran parte a la sociedad, entre ellos varios sindicatos”.

“El sindicalismo argentino es muy peculiar, muy poderoso”, remarcó.

El ecuatoriano indicó que durante la presidencia de facto de Juan Carlos Onganía se hicieron reformas " que fueron importantes para darles un respaldo económico brutal porque hay una legislación que les entregó el manejo de las obras sociales”.

“Yo llegué a la argentina en la década del 70, en 1972. Había estado en bastantes países de América Latina y nunca conocí a un sindicalismo como ese. Se manejaban con un poder descomunal que ningún otro sindicalista en América tenía una cosa semejante. Smata, la UOM, eran sindicatos de un poder gigantesco”, analizó.

El politólogo, acusó también a algunos empresarios de “mezclarse” con sindicalistas para acceder a “prebendas del Estado”.

Por otro lado vaticinó un final para esta situación a partir de la "tercera revolución industrial". "La realidad es que en 10 años, habrán desaparecido todos los camioneros, no va a haber camioneros. Va a ser como en China, en California, en Texas, son camiones manejados por robots”, enfatizó.

En tanto Durán Barba reconoció que no ha leído aún el libro de Macri, "Primer Tiempo", y dijo que el ex presidente tenía "mala relación con el Círculo Rojo" porque no es un político "tradicional".

También se refirió a la vicepresidenta de la Nación. “Es insólito el avance enorme de Cristina sobre el Estado, la creciente debilidad del presidente Fernández, la ministra de Justicia que sale del entorno íntimo de Fernández y termina fuera porque la vicepresidenta la echa y no tienen un nuevo ministro porque no se ponen de acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta”, afirmó.

